Avrupa bankaları, 2024'te kendi ödeme hizmetlerini başlatmayı planlıyor
Avrupa'dan 16 finansal hizmet sağlayıcısının, gelecek yılın başında yeni bir Avrupa ödeme sistemi başlatmayı planladığı bildirildi.
Avrupa Ödeme Girişimi'nden (EPI) yapılan açıklamada, Avrupa'da bankaların kendi ödeme hizmetlerini başlatmak için girişime destek verdiği belirtildi.
Hollandalı finans kurumları ABN Amro ve Rabobank'ın girişime katıldığı aktarılan açıklamada, EPI'nın, ödeme hizmetleri sunan Hollanda merkezli Currence iDEAL ve Lüksemburg merkezli PQI'yi satın almayı planlandığı bildirildi.
UYGULAMA 2024'TE DİĞER ÜLKELERLE GENİŞLETİLECEK
Söz konusu ödeme sistemine ilişkin pilot uygulamaya 2023 sonuna kadar Fransa ve Almanya'da başlanacak ve uygulama, 2024'te diğer ülkelerle genişletilecek.
EPI'nın söz konusu ödeme sisteminin geçen yıl faaliyete geçilmesi planlanıyordu ancak bazı üye bankaların ödeme sisteminden ayrılmasının ardından bu ertelendi.
BFCM, BNP Paribas, EPI, BPCE, Credit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Societe Generale ve Worldline, EPI hissedarları arasında yer alıyor.
Bu arada, EPI'nın planlanan ödeme sisteminin, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan ABD'li ödeme sistemleri Visa ve Mastercard ile rekabet etmesi bekleniyor.
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