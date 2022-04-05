Avrupa Birliği’nden Rusya’ya yeni ambargo planı
Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın Buça saldırısı sorası Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı önerecek.
Rusya’ya uygulanan ambargolara bir yenisinin daha ekleneceği iddia edildi. Bloomberg’in haberine göre konuya yakın kaynaklar, Avrupa Birliği Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle ülkeden kömür ithalatını yasaklamayı planladığı bildirdi. Kaynaklar, kömür yasağının detaylarının ve zamanlamasının hala müzakere edildiğini belirtti. Ancak artan baskılara rağmen AB'nin petrol ve doğalgaza yönelik yaptırımları şimdilik değerlendirmediği ifade edildi. AB yetkililerinin alınan önlemleri güçlendirmek ve çeşitli adımlar atmak gibi çeşitli konularda bu hafta görüşmelerde bulunması bekleniyor. Avrupa Komisyonu ayrıca Rus bandıralı gemilerin ve tırların da Birlik ülkelerine girişlerini yasaklamayı planlıyor. AB ülkeleri arasında Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bazı bölünmeler var. Almanya, Macaristan gibi bazı ülkeler Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları genişletme planına karşı çıkıyor. Kömür ithalatını yasaklamak için 27 ülkenin tamamının onayı gerekiyor. Aynı planda savunma sektörü ve bazı önemli sektörlerde kullanılan teknolojilere yönelik olarak AB'nin ihracat kontrolleri getirilmesi yer alıyor. AB yeni planla, aralarında bankaların da bulunduğu daha fazla Rus şirkete ve Rus bireylere ek yaptırımları da devreye alacak.
AVRUPA OCAK AYINDA 558 MİLYON TON KÖMÜR ALDI
Avrupa'nın kömür kullanımı son yıllarda sert bir şekilde düşüyordu. İklim hedeflerini tutturma baskısı altında olan birçok AB ülkesi eski kömürle çalışan elektrik santrallerini kapatmıştı. Verilere göre 2020'de küresel kömür kullanımının sadece yüzde 6.2'si Avrupa kaynaklıydı. Şimdi ise Avrupalı alıcılar 2021 ortalarından bu yana alımlarını agresif bir şekilde artırdı. Bazı ülkeler yedek arz için kullanmak üzere elinde tuttuğu kömür yüksek gaz fiyatları nedeniyle zaten yeniden çalıştırmaya başladı. Emtia piyasalarını izleyen Kpler'e göre, Avrupa Ocak ayında 558 milyon ton termal kömür ithal etme yolunda ilerliyor. Bu Kasım 2019'dan bu yana en yüksek aylık alım miktarı ve 2021'deki aylık ortalamanın 1 milyon ton üzerinde.
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