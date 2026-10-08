Avrupa’da ücret dengesi değişiyor: 5 büyük ekonomide tablo tersine döndü

Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinde reel ücret görünümü ülkeden ülkeye değişiyor.

OECD’nin 2026 İstihdam Görünümü raporuna göre, 2026’nın ilk çeyreği ile 2027’nin ilk çeyreği arasında İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’de reel ücretlerin gerilemesi, Almanya’da ise artması bekleniyor.

Raporda, jeopolitik belirsizlikler ile enerji maliyetlerindeki yükselişin işgücü piyasalarını zayıflatabileceği, enflasyon üzerinde ek baskı yaratabileceği ve bunun ücretleri aşağı çekebileceği ifade edildi.

Tahminlerin, Batı Asya’daki çatışmanın yol açtığı ekonomik ve enerji kaynaklı aksaklıkların önemli ancak görece kısa süreli olacağı varsayımına dayandığı belirtildi.

OECD ekonomisti Alexandre Georgieff, ülkeler arasındaki farkların enflasyon, işsizlik ve işgücü piyasasındaki atıl kapasiteye ilişkin farklı görünümlerden kaynaklandığını söyledi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ İTALYA'DA

Beş büyük ekonomi arasında reel ücretlerde en sert kaybın İtalya’da yaşanması bekleniyor.

Reel ücretlerin 2026’nın üçüncü çeyreğinde, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 1,9 daha düşük seviyede kalacağı tahmin ediliyor.

Gerilemenin ardından kademeli toparlanma öngörülürken, farkın 2027’nin ilk çeyreğinde yüzde 1,4’e düşmesi bekleniyor.

Buna rağmen reel ücretlerin 2027 sonunda dahi 2026’nın ilk çeyreğindeki seviyenin yüzde 0,6 altında kalacağı tahmin ediliyor.

ENERJİ BAĞIMLILIĞI İTALYA'YI BASKILIYOR

İtalya’da eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 4,1’e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Georgieff, ülkenin ithal petrol ve doğalgaza yüksek bağımlılığı nedeniyle enerji maliyetlerindeki artışın son dönemde elde edilen reel ücret kazanımlarını silmesinin beklendiğini söyledi.

2027’de ücret artışlarının sınırlı kalmasının beklendiğini belirten Georgieff, bunun nedenleri arasında yenilenecek toplu iş sözleşmelerinin sınırlı sayıda olmasını ve işgücü piyasasındaki atıl kapasitenin devam etmesini gösterdi.

İSPANYA'DA KAYIP DAHA UZUN SÜRECEK

İspanya’da reel ücretlerdeki düşüşün İtalya’ya göre daha sınırlı ancak daha uzun süreli olması bekleniyor.

Reel ücretlerin 2026’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 0,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

2027’nin dört çeyreğinde de reel ücretlerin 2026’nın ilk çeyreğindeki seviyenin yüzde 0,7 altında kalması bekleniyor.

Bu durumda İspanya, 2027 sonunda beş büyük ekonomi arasında reel ücretlerde en yüksek kaybı yaşayan ülke olacak.

FRANSA'DA GERİLEME DAHA SINIRLI

Fransa’da reel ücretlerin 2026’nın ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 gerileyerek dip yapması bekleniyor.

Ardından kademeli toparlanma öngörülürken, reel ücretlerin 2027’nin ikinci çeyreğinde 2026’nın ilk çeyreğindeki seviyesine dönmesi bekleniyor.

2027 sonunda ise reel ücretlerin söz konusu seviyenin yalnızca yüzde 0,1 üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Fransa’da eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 3,4 olduğu tahmin edilirken, bu oran yüzde 3,8’lik Euro Bölgesi ortalamasının altında bulunuyor.

Georgieff, Fransa’da nükleer enerjinin enflasyonun görece düşük kalmasına katkı sağladığını ancak işsizlikteki artışın ücretlerin toparlanmasını sınırladığını belirtti.

ALMANYA'DA REEL ÜCRETLER ARTACAK

Almanya, beş büyük ekonomi arasında reel ücretlerin dönem boyunca yükselmesinin beklendiği tek ülke oldu.

Reel ücretlerin 2026’nın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1, yıl sonunda ise yüzde 0,5 artacağı tahmin edildi.

Artışın 2027’de hızlanması beklenirken, reel ücretlerin ikinci çeyrekte yüzde 1,1, dördüncü çeyrekte ise yüzde 1,7 yükselmesi öngörüldü.

Bu oran, beş ülke arasındaki en güçlü reel ücret artışına işaret ediyor.

ALMANYA'DA ÜCRETLERİ NE DESTEKLİYOR?

Georgieff, Almanya’daki reel ücret görünümünün sıkı işgücü piyasası, nitelikli çalışan açığı ve daha olumlu işsizlik beklentileri tarafından desteklendiğini söyledi.

Borçla finanse edilen geniş çaplı maliye politikalarının da ekonomik aktiviteyi desteklediği belirtildi.

İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (IAB) Profesörü Enzo Weber ise Almanya’da reel ücretlerin 2020’lerin ilk yıllarında yüksek enflasyon nedeniyle belirgin biçimde gerilediğini hatırlattı.

Weber, toplu iş sözleşmelerinin ardından nominal ücretlerin enflasyonu yakalamaya başladığını ve mevcut yükselişin büyük ölçüde bu toparlanmanın devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Almanya’da asgari ücretin 2026 başında yüzde 8,4 artırıldığını, 2027’de ise yüzde 5 daha yükseltilmesinin planlandığını ifade eden Weber, kapasite kullanımındaki artışın da ücret artışları için alan yarattığını söyledi.