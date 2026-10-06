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Avrupa’da yeni kriz endişesi tırmanıyor: Euro 17 ay sonra kritik seviyede

Avrupa’da yeni kriz endişesi tırmanıyor: Euro 17 ay sonra kritik seviyede

6.10.2026 12:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Avrupa’da yeni kriz endişesi tırmanıyor: Euro 17 ay sonra kritik seviyede

Euro, Fransa’nın yüksek borç yükü ve Euro Bölgesi’ne yayılabilecek tahvil baskısına ilişkin endişelerle son 17 ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Avrupa’daki siyasi belirsizlikler ortak para birimini baskılarken, yüksek tahvil getirilerinin desteğiyle dolar güçlü görünümünü koruyor.
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Euro, Fransa tahvil piyasasındaki baskının Euro Bölgesi’nin geneline yayılabileceği endişesiyle sert gerilediği pazartesi gününün ardından salı günü 17 ayın en düşük seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Ortak para birimi yüzde 0,1’den daha az düşüşle 1,12 dolar seviyesinde işlem gördü. Euro, bir önceki seansta 1,116 dolara kadar gerileyerek Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Geçen haftadan bu yana kayıp yüzde 1’i aştı.

FRANSA'DAKİ BORÇ ENDİŞESİ EURO'YU BASKILIYOR

Euro üzerindeki baskının merkezinde Fransa’nın yüksek kamu borcu ve siyasi tıkanıklık bulunuyor.

Fransız tahvillerindeki sert satışlar borçlanma maliyetlerini yükseltirken, bu hareketin diğer Euro Bölgesi ülkelerine de yayılabileceği endişesi arttı.

İspanya’da erken seçim kararı alınması da ortak para birimi üzerindeki siyasi baskıyı artıran bir diğer başlık oldu.

Commonwealth Bank of Australia Stratejisti Joseph Capurso, Euro'ya ilişkin beklentilerinin olumsuz olduğunu belirterek paritenin 1,10 doların altına gerileyebileceğini söyledi.

Capurso, Euro'nun yeniden güçlenmesi için petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşanması veya Fransa’nın bütçe açığını kontrol altına almaya başlaması gerektiğini ifade etti.

FRANSIZ TAHVİLLERİNDE SINIRLI RAHATLAMA

Fransa tahvil faizleri salı günü yaklaşık 0,1 puan gerilerken, petrol fiyatlarındaki sınırlı düşüş de piyasadaki baskıyı bir miktar hafifletti.

Tahvil fiyatları yükseldiğinde getiriler düşerken, son günlerde Fransa’nın borçlanma maliyetlerindeki sert artış Euro Bölgesi’nin en önemli risk başlıklarından biri haline geldi.

DOLAR 18 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Dolar tarafında ise güçlü seyir sürdü.

ABD Hazine tahvil getirilerinin yüksek kalması doları desteklerken, dolar endeksi 102,16 seviyesinde işlem gördü. Endeks bir önceki seansta 102,53 ile son 18 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından Fed’in ekim ayında faiz artıracağı beklentisi zayıflasa da piyasalarda daha sonraki toplantılarda sıkılaşmanın sürebileceği fiyatlanıyor.

CME FedWatch Tool’a göre ekim ayında faiz artışı ihtimali yüzde 22 seviyesinde bulunurken, aralık ayı için bu oran yaklaşık yüzde 85’e çıkıyor.

ABD'DE ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

ABD’de hizmet sektörü faaliyetleri eylül ayında yavaşlarken, güçlü iç talep tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Şirketlerin girdiler için ödediği fiyatların yükselmesi, enflasyonun gelecek yıl da yüksek kalabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.

ING Döviz Stratejisti Francesco Pesole, doların haftaya güçlü başladığını belirterek, Eurodaki zayıflık ile küresel tahvil getirilerindeki yükselişin doları desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

DOLAR YEN KARŞISINDA DA YÜKSELDİ

Dolar, Japon Yeni karşısında yüzde 0,2 yükselerek 158,21 seviyesine çıktı.

Sterlin 1,323 dolar civarında yatay seyrederken, Avustralya doları yüzde 0,1 düşüşle 0,696 dolara geriledi.

Japonya Merkez Bankası’nın ise bu ay çekirdek enflasyonun yaklaşık yüzde 2’lik hedefe ulaştığına ilişkin mesaj vermesi ve önümüzdeki aylarda yeni bir faiz artışına kapı aralaması bekleniyor.

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