Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Enflasyon tahminleri yukarı revize edildi

Avrupa Merkez Bankası (AMB), üç temel faiz oranını 25 baz puan artırdı. AMB, Batı Asya’daki çatışmaların enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısını artırmayı sürdürdüğünü ve Euro Bölgesi’nde enflasyonun bir süre daha yüzde 2’lik hedefin üzerinde kalmasının beklendiğini bildirdi.

AMB Yönetim Konseyi, alınan faiz kararının enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrara kavuşturma konusundaki kararlılığı yansıttığını belirtti.

Kararla birlikte mevduat faizi yüzde 2,50’ye, ana refinansman işlemleri faizi yüzde 2,65’e ve marjinal borç verme faizi yüzde 2,90’a yükseltildi. Yeni faiz oranları 16 Eylül 2026’dan itibaren geçerli olacak.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI ÇEKİLDİ

AMB’nin yeni tahminlerine göre Euro Bölgesi’nde manşet enflasyonun 2026 yılında ortalama yüzde 3,0, 2027’de yüzde 2,5 ve 2028’de yüzde 2,1 olması bekleniyor.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyonun ise 2026’da yüzde 2,5, 2027’de yüzde 2,6 ve 2028’de yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Haziran tahminleriyle karşılaştırıldığında 2026 yılı enflasyon beklentisi değiştirilmezken, 2027 ve 2028 tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DE YÜKSELDİ

AMB’nin temel senaryosunda Euro Bölgesi ekonomisinin 2026’da yüzde 0,9, 2027’de yüzde 1,4 ve 2028’de yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor.

Euro Bölgesi ekonomisinin tahmin edilenden daha dirençli seyretmesi nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminleri yukarı yönlü güncellendi.

ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ RİSK SÜRÜYOR

AMB, ekonomik görünümün yüksek derecede belirsizliğini koruduğunu bildirdi. Enflasyon açısından risklerin yukarı, ekonomik büyüme açısından ise aşağı yönlü olduğu değerlendirildi.

Enerji şokunun ne kadar süreceği ve enerji fiyatlarındaki yükselişin diğer mal ve hizmetlere ne ölçüde yansıyacağı, Euro Bölgesi ekonomisinin önündeki başlıca belirsizlikler arasında gösteriliyor.

AMB, farklı enerji ve jeopolitik senaryolar altında büyüme ve enflasyonun önemli ölçüde değişebileceğine dikkat çekiyor.

AMB FAİZ KARARLARINDA VERİLERİ İZLEYECEK

AMB Yönetim Konseyi, önümüzdeki dönemde faiz kararlarını gelen ekonomik ve finansal verilere göre toplantı bazında almaya devam edeceğini bildirdi.

Kararlarda enflasyonun görünümü, fiyat artışlarının temel eğilimi ve para politikasının ekonomi üzerindeki etkileri dikkate alınacak.

AMB, önceden belirlenmiş belirli bir faiz patikasına bağlı kalmayacağını da yineledi.

APP VE PEPP PORTFÖYLERİ KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR

AMB’nin Varlık Alım Programı (APP) ile Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki portföyleri küçülmeye devam ediyor.

Vadesi dolan menkul kıymetlerden elde edilen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle portföylerin ölçülü ve öngörülebilir biçimde azalması sürüyor.

AMB Yönetim Konseyi, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde yetkisi kapsamındaki tüm para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.