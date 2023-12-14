Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (AMB), beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı ve yüzde 4,50 seviyesinde korudu.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), 3 temel politika faizini sabit bıraktı.
AMB'den yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4.50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.75 seviyesinde koruduğu kaydedildi.
FED VE BOE DE DEĞİŞTİRMEDİ
ABD Merkez Bankası (Fed) de dünkü toplantısında beklentilere paralel olarak faizi yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutma kararı alarak üst üste üçüncü toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.
Aynı şekilde İngiltere Merkez Bankası (BoE) de bugün politika faizini sabit bırakarak yüzde 5,25 seviyesini korudu. BoE, Aralık 2021'den bu yana ikinci kez faizleri sabit tutma kararı aldı.
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