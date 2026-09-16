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Avrupa'nın en büyük şirketleri belli oldu: Türkiye'den kaç firma listede?

Avrupa'nın en büyük şirketleri belli oldu: Türkiye'den kaç firma listede?

16.09.2026 13:28:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Avrupa'nın en büyük şirketleri belli oldu: Türkiye'den kaç firma listede?

Fortune 500 Europe 2026 listesinde Avrupa’nın en büyük şirketleri yıllık gelirlerine göre sıralandı. Volkswagen zirvedeki yerini korurken, listede Türkiye merkezli 11 şirket de yer aldı. Avrupa’nın önde gelen şirketlerinin toplam gelir ve kârındaki artış da dikkat çekti.
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Fortune tarafından hazırlanan listede şirketler yıllık gelirleri baz alınarak sıralandı. 23 ülkeden ve 21 farklı sektörden şirketin yer aldığı listenin toplam geliri, geçen yıla göre yüzde 4 artarak 15,5 trilyon dolara çıktı. Bu rakam, Avrupa ekonomisinin yaklaşık yarısına denk geldi.

Listedeki şirketlerin toplam çalışan sayısı 34,6 milyon olarak kaydedilirken, toplam kâr yüzde 3 yükselerek 1 trilyon doların üzerine çıktı. Listeye girebilmek için gereken minimum gelir de yükseldi. Geçen yıl 6,3 milyar dolar olan giriş sınırı, bu yıl 7,4 milyar dolara çıktı.

VOLKSWAGEN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Volkswagen, 363,1 milyar dolarlık geliriyle Fortune 500 Europe listesinin ilk sırasında yer aldı. Alman otomotiv devi böylece Avrupa’nın en büyük şirketi unvanını üst üste üçüncü kez korudu.

Listenin ikinci sırasında 273,7 milyar dolarlık geliriyle Shell bulunurken, Glencore 247,5 milyar dolarlık gelirle üçüncü sırada yer aldı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 10 ŞİRKETİ

Listenin dördüncü sırasında 192,5 milyar dolarlık geliriyle BP yer aldı. TotalEnergies 182,3 milyar dolarla beşinci, Stellantis ise 173,1 milyar dolarla altıncı oldu.

BMW Group 150,5 milyar dolarlık gelirle yedinci sırada bulunurken, Mercedes-Benz Group 149,1 milyar dolarla sekizinci sırayı aldı.

Banco Santander 145,1 milyar dolarlık gelirle dokuzuncu olurken, BNP Paribas 141,6 milyar dolarla ilk 10’u tamamladı.

Öte yandan HSBC, 22 milyar dolarlık kârıyla listede en yüksek kâr açıklayan şirket oldu.

TÜRKİYE’DEN 11 ŞİRKET LİSTEDE

Fortune 500 Europe 2026 listesinde Türkiye merkezli 11 şirket yer aldı. Bu şirketlerin toplam geliri 285,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye’den listeye giren şirketlerde toplam 516 bin 100 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

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