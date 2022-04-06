Avrupa'da kömür fiyatları Rusya'ya ambargo kararının ardından yükselişe geçti
Avrupa'da kömür fiyatları Rusya'ya yönelik ambargo kararının ardından tırmanışa geçti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, dün ülkeden yılda 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getireceklerini ve bu ambargonun Rusya için önemli bir gelir kaybı oluşturacağını bildirdi.
Açıklamanın ardından API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı dün bir önceki kapanışa göre yüzde 12,6 yükselerek 295 dolar olmuştu.
Bugün ise ton başı fiyatlar dünkü kapanışa göre yüzde 4,5 artarak 303 dolara çıktı.
323 DOLARA KADAR YÜKSELDİ
API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mayıs vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 330, haziran vadeli kontratlarda ise 323 dolara yükseldi.
AB, 2002'de toplam kömür ithalatının yüzde 54'ünü Rusya'dan yaptı.
Rusya, Endonezya ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kömür ihraç eden ülkesi konumunda bulunuyor.
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