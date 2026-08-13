Aylardır haklarını almak için eylem yapan Doruk Madencilik işçileri Cumhuriyet'e konuştu: 'Adalet kirli bir atlet sadece zengine çalışıyor'

2022 yılında Eskişehir’de bulunan Doruk Madencilik, TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından Yıldızlar SSS Holding’e devredildi. İşçilerin aktardığı bilgilere göre, patron Sebahattin Yıldız o tarihten beri çok sayıda işçiyi düzenli periyotlarla ücretsiz izne çıkarırken çalışmaya devam eden işçilerin maaşlarını ise yıllarca düzenli ödemedi. İşçiler ilk büyük eylemini 2023’te gerçekleştirdi. Bu süreçte birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten ayrılan madenciler de bu yılın nisan ayında yeniden hız kazanan eylemlere katılım gösteriyor. Son olarak bugün Türkiye Maden-İş Sendikası’na bağlı işçiler ile görüşen Sebahattin Yıldız, canlı yayında gün içinde tüm ücretlerin ödeneceğini söyledi. İşçilerin aktardığına göre bugün 71 işçiye haklarının bir kısmı ödendi ancak patron Yıldız, tüm işçilerin birikmiş ücretlerini 21 Ağustos’a kadar ödeyeceğini söylüyor.

"KİRAMI ÖDEYEMEDİM EMEKLİ BABAMDAN PARA İSTEDİM"

Doruk Madencilik işçisi Murat Kaya, bugün haklarının bir kısmı ödenen 71 madenciden biri. Bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Bakanlığın bizi oyalaması 45 günü buldu. Bugün daha önce gözaltına alınan ve kameralara yansıyan 71 kişiye tazminatları ve haziran maaşlarını ödediler. İhbar tazminatımı, ücretsiz izinlerimi hala alamadım. İcralık olan, evinden olan, eşinden ayrılan var. Kiramı ödeyemedim köydeki emekli babamdan para istedim. Çocuklarıma malzeme alamadığım için okul müdürü karşıladı. 2022’den beri senede 3-5 sefer parça parça paralar yatırdı. Maaşı 3-4 parçaya bölüyor. 3 ay maaş alamadığımız oldu. Şirket önünde kendimizi zincirlere vurduk, polis zincirleri kesti bizi gözaltına aldı. 1 Eylül 2023’te madene kapanma eylemi yaptığımızda fenalaştım hastaneye kaldırıldım. Hastaneden çıkar çıkmaz yine madene indim. Bu adam şimdiye kadar hiçbir sözünü tutmadı, şimdi de tutacağına inanmıyoruz. Devleti kendi yanımızda hissedemiyoruz, ana akım medya bizi hiç görmüyor.”

"KIZIM BİSİKLET İSTİYOR ALAMIYORUM"

2024’te emekli olduğundan beri kıdem tazminatının ödenmesini bekleyen maden işçisi Erhan Kartaltepe, eylemlerin ardından 2024’te belirlenen tazminatının ödendiğini ancak 2 yılda enflasyon kaynaklı yaklaşık 400 bin lira kaybı olduğunu belirtti ve süreçte yaşadıklarını anlattı:

“Allah hiçbir babayı çaresiz bırakmasın. Kızım geliyor bisiklet istiyor alamıyorum. Anlatılmaz şeyler bunlar. Akşamları eve geç geliyordum. Çocuk uyusun da öyle geleyim diye, o kadar zor ki… Çocuklarımıza karşı çektiğimiz vicdan azabını kelimelere sığdıramıyorum. Benim göçük altında kalan, belinde 4 disk olan arkadaşım var. Bu adamın parası yenir mi Allah aşkına? Bu pahalılıkta bu yaptığı insanlık mı? Bu adam insanlık suçu işledi. Bu adam neden bakanlıklardan kuvvetli bir insan? ‘Cuma yatıracağım’ diyor, bunun cuması bitmez. Sözünü tutacağına inanmıyorum. Ben hakkımı almadan buradan gitmeyeceğim. Bu adama paramı bırakmam gider sokak hayvanlarına bağışlarım. Bazı basın kurumları ‘Türkiye uçuyor kaçıyor’ anlatırken bizim yanımızda duranlar sayesinde bir kısmını da olsa paramızı aldık.”

"ŞİRKETİN DEVLETTEN BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

2024 yılında geride yaklaşık 700 bin liralık tazminat alacağını bırakarak başka bir iş yerinde çalışmaya başlayan maden işçisi Recep Kayabaşılı da Ankara’da arkadaşlarıyla birlikte eylemde. Kendi birikmiş hakları tamamen ödense de 580 madenci hakkını alana kadar Ankara’yı terk etmeyeceğini söylüyor:

“Arabasını satan, eşinin altınlarını satan, çocuğunun bisikletini satan arkadaşlarımız oldu. Ben çok Sagopa Kajmer dinlerim. O bir şarkısında ‘adalet kirli bir atlet’ diyor. Bence de öyle. Türkiye’de adalet kirli bir atlet. Adalet sadece zengine çalışıyor, bizim gibi işçi grubuna adalet yok. 8 sene yeraltına inmişim çalışmışım. Bu süreç bize şirketin devletten büyük olduğunu gösterdi. Demek ki hükümetten büyük ya da hükümet yanlısı, aynı tastan besleniyorlar. Bize müdahale ederken üzülen polisler oluyor. Bir tanesi ‘benim babam da madenci’ diyerek ağladı.”

"PATRONA GÜVENMEM AMA BAKANLARA GÜVENMİŞTİM"

Geçtiğimiz Haziran ayında Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı garantörlüğünde imzalanan protokole güvenerek işten ayrıldığını belirten maden işçisi Mehmet Eken ise bugün yatırılan paralarla birlikte alacaklarının tamamını kazandı ancak 580 madencinin mağduriyeti son bulanan kadar Ankara’da eylemlere katılacağını belirtiyor. 2022’den beri düzensiz yatan maaşlar sebebiyle yaşadığı zorlukları şu ifadelerle anlattı:

“Geldiğinden beri insanları ücretsiz izne çıkardı, maaşları düzgün yatırmadı. Kirası, elektriği, çocuk masrafı var hepimizin. Bir ay yatırıyor öbür ay yok sonraki ay yarım yatırıyor… Verdiği para banka faizlerine gitmeye başladı. 5 ay üst üste düzenli maaş aldığımı hatırlamıyorum. Benim memleketim Beypazarı. Ailem, eşimin ailesi destek olmasa ayakta kalamazdık. Gurbetten gelip çalışanlar daha kötü durumlara düştü. Bir kez gözaltına alındım, çok üzüldüm. Haksız yere mücadele vermiyorum, 15 yıllık emeğimi istiyorum. Bize desteğe gelen vekiller, medya mensupları hep aynı kişilerdi. Aynı yüzlerdi. Ben de bu vatanın evladıyım sağından solundan herkes gelip yanımda dursun isterdim. Ben patrona güvenerek şuradan şuraya adım atmam ama bakanların sözüne güvenmiştik. Bir şahıs devlete bile yalan söylüyor. Bir insanda hiç mi vicdan olmaz? Bir eve bir ay maaş girmezse o adam biter. Bu adamda bir kuruş koymak gibi bir niyetimiz yok. Haklarımızı alana kadar gitmiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan işçiler aylardır yatırılmayan maaşları ve hakları için eylemlerini sürdürüyor. 13 Nisan’da ödenmeyen ücret ve tazminatları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüşe geçen işçiler, Ankara’da açlık grevi yapmış çok kez gözaltına alınmıştı. 28 Nisan’da işçi temsilcileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kalan ücret ve tazminatların 15 gün içinde yatırılacağını garanti etti. Ancak bu söz tutulmadı. Verilen sözlerin tutulmadığını belirten madenciler 1 Haziran’da yeniden Ankara yolunu tuttu. Beypazarı'nda yürüyüşleri engellendi. Eylemler sürerken 4 Haziran’da bazı maaş ve alacakların ödendiği söylenerek yeniden müzakereler başladı.

15-16 Haziran’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın arabuluculuğunda işçi ve işveren arasında müzakereler yapıldı. Yaklaşık 600 işçinin kıdem tazminatları ve diğer yasal alacaklarının 23 Temmuz'da ödenmesi taahhüt edildi. 23 Temmuz tarihi geldiğinde işçilerin ücretleri bir kez daha yatırılmadı. Ödemelerin yapılmadığını söyleyen madenciler yeniden Ankara'ya geldi ve Yıldızlar SSS Holding önünde oturma eylemi başlattı.

İşçiler eylemlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sürdürdü. Eylemler boyunca yüzlerce işçi gözaltına alındı. Ankara Valiliği 11 Ağustos’ta maaşlarını ve tazminatlarını alamayan işçilerin eylemlerini engellemek için kentte 15 günlük eylem yasağı ilan etti. Holding sahibi Sebahattin Yıldız bugün (13 Ağustos) canlı yayında ücretlerin yatırılacağını söyledi.