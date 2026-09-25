BAE Merkezli Mair Group, Espressolab’i satın alıyor: Yüzde 70 hissede anlaşma sağlandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Mair Group, Türk kahve zinciri Espressolab’in çatı şirketi Eslab’ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 70’ini satın almak üzere resmi anlaşmayı imzaladı. Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören BAE'li yatırım grubunun, 2024 sonundaki halka arzından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası satın alma olarak kayıtlara geçen işlemde finansal detaylar açıklanmadı. Anlaşma uyarınca Eslab’ın kurucuları ve mevcut hissedarları yüzde 30’luk paylarını koruyarak şirketin büyüme ve yönetim süreçlerinde aktif rol üstlenmeye devam edecek.

BOYKOT TARTIŞMALARININ ODAĞINDA YER ALMIŞTI

Sütiş’in 1953 yılındaki kurucusu Mevlüt Kocadağ’ın oğulları Esat Kocadağ ile Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın bünyesinde yer aldığı Kocadağ Yatırım çatısı altında kurulan Espressolab, yakın geçmişte siyasi gelişmeler ve boykot çağrılarıyla gündeme gelmişti. Şirket, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan süreçte tepkilerin ve boykot çağrılarının hedefi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24-25 Mart 2025'teki Saraçhane mitinglerinde yaptığı konuşmada "Kahvenin her türlüsünü severim… Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş… Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz" ifadeleriyle markayı boykot listesine dahil etmişti. Süreç içerisinde yoğun şekilde aratılan markayla ilgili olarak Özgür Özel, 8 Ekim 2025’te Şişli’deki mitingde Espressolab’in kurumsal boykot listesinden çıkarıldığını duyurmuştu.

'ULUSLARARASI BÜYÜMEDE ÖNEMLİ BİR ADIM'

Satın alma hamlesinin ardından açıklamalarda bulunan Espressolab CEO’su Esat Kocadağ, "Mair Group ile ortaklığımız, Espressolab’in uluslararası büyümesinde önemli bir sonraki adımı temsil ediyor. Birlikte franchise ağımızı güçlendirmeyi, markaya ve müşteri deneyimine yatırım yapmayı, Espressolab’i tanımlayan kimliği ve girişimcilik kültürünü korurken mevcut ve yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mair Group Genel Müdürü ve Grup CEO’sou Nehayan Hamad Alameri ise ortaklığın BAE’deki temel perakende ve ticari gayrimenkul odaklı faaliyetlerinin ötesine geçerek yatırım portföylerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı. Alameri, "İşlem, Espressolab’in uluslararası erişimi ve marka kabiliyetleriyle MAIR Group’un yatırım ve organizasyon gücünü bir araya getirerek stratejik sinerjiler yaratıyor. Şirketin Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürmesine destek olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

21 ÜLKEDE 400’DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

Mair Group’un portföyünde Adcop ve Spar mağazalar zincirinin yanı sıra Makani Real Estate gayrimenkul portföyü yer alıyor. BAE'li devin bünyesine katılan Espressolab ise Ağustos 2026 verilerine göre 21 ülkede 400’den fazla kafeden oluşan geniş bir ağa sahip. Bu şubelerin 310’dan fazlası Türkiye’deki 50’yi aşkın şehirde hizmet veriyor.

Hisse devri işleminin tamamlanması için ilgili ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli onayların alınması ve anlaşmada yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesi bekleniyor.