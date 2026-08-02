Bakan Bolat, esnafa finansman desteğinin ayrıntılarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin, esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni finansman desteklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bolat şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üretimin, ticaretin ve alın terinin yanında durmaya; esnaf ve sanatkârlarımızı güçlendirecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve esnafımızı güçlendirecek yeni finansman destek limitleri şöyledir:

Hazine destekli işletme kredisi limiti 1 milyon TL'den 1,5 milyon TL'ye,

İşyeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limiti ise 2,5 milyon TL'den 3,5 milyon TL'ye

yükseltilmiştir.

İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup,

İşyeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine-tesis alımına yönelik kredilerde vadeler ise 4 yıldan 5 yıla

çıkarılmıştır

Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak; üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır.

Bütün esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."