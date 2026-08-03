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Bakan Bolat verileri açıkladı: Dış ticaret açığında temmuzda dev artış

Bakan Bolat verileri açıkladı: Dış ticaret açığında temmuzda dev artış

3.08.2026 12:50:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bakan Bolat verileri açıkladı: Dış ticaret açığında temmuzda dev artış

Dış ticarette hacim büyüse de ithalatın baskısı açığı büyütmeye devam ediyor. Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı gerilerken, dış ticaret açığındaki yıllık artış çift haneli seviyelere ulaştı.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında dış ticaret hacmi 58 milyar 610 milyon ABD Doları'na ulaşırken, ocak-temmuz döneminde 383 milyar 710 milyon ABD Doları, son 12 aylık dönemde ise 653 milyar 898 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon ABD Doları olurken, yılın ilk yedi ayında 60 milyar 508 milyon ABD Doları'na yükseldi. Son 12 aylık dönemde ise dış ticaret açığı 96 milyar 758 milyon ABD Doları olarak kaydedildi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 77,7 OLDU

Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,7 olarak gerçekleşti. Bu oran ocak-temmuz döneminde yüzde 72,8, son 12 aylık dönemde ise yüzde 74,2 seviyesinde hesaplandı.

Enerji ve altın hariç tutulduğunda ise temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 14 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 6 milyar 463 milyon ABD Doları'ndan 7 milyar 368 milyon ABD Doları'na yükseldi.

KARŞILAMA ORANINDA GERİLEME YAŞANDI

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayındaki yüzde 79,4 seviyesinden bu yıl yüzde 77,7'ye gerileyerek 1,7 puan düştü.

Altın ve enerji hariç tutulduğunda da ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılki yüzde 91,3 seviyesinden yüzde 90,8'e gerileyerek 0,5 puanlık düşüş gösterdi.

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