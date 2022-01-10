Bakan Dönmez açıkladı: ‘Sabit saat uygulaması sürecek’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Milletvekili Burak Erbay’ın kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Bakan Dönmez, uygulamanın devam edeceğini söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminden bu yana uygulanan kalıcı yaz saati uygulaması 5. yılına girdi.
AKP'nin 'tasarruf' diyerek direttiği kalıcı yaz saati uygulaması ile; özellikle kadınların ve çocukların can güvenliği garantisinin olmadığı bugünlerde, milyonlarca insan karanlık kış sabahlarına mahkum edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP tarafından verilen 'kalıcı yaz saati' uygulamasıyla ilgili soru önergesini yanıtladı.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."
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