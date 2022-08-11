Bakan Ersoy'un 'Belek oyunu' bitmiyor: Bu kez farklı bakanlıktan yapacağını yaptı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:00

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Belek'teki planlarına yönelik Twitter'da bir paylaşımda bulundu.

Daha önce konuya ilişkin Bakan Ersoy’un golf otelinin olduğu bölgede Belek’teki yangın üssü arazisini otel yatırımına açtığını duyuran bir paylaşım yapmıştı.

Özlale, Bakan'ın gelen tepkiler üzerine yeni bir strateji belirleyerek orman yangın üssünden vazgeçip bölgedeki kamp alanı için turizm parseli çıkardığını yazdı.

Özlale'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda yer verdiği bilgiler şöyle:

"Ayinesi iştir Bakanın, lafına bakılmaz ama golf oteline bakılır...

1) Bugün sizlere, bulunduğu makamın gücünü kullanarak ülkemizin kıyılarını ve ormanlarını kendine peşkeş çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un vukuatlarından birinden bahsedeceğim.





Ayinesi iştir Bakanın, lafına bakılmaz ama golf oteline bakılır...



1? Bugün sizlere, bulunduğu makamın gücünü kullanarak ülkemizin kıyılarını ve ormanlarını kendine peşkeş çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un vukuatlarından birinden bahsedeceğim. pic.twitter.com/W4HT60ZMAo — Ümit Özlale (@UmitOzlale) August 11, 2022





2) Bakan Ersoy’un Belek'teki lüks oteline komşu orman arazilerini otel alanlarına çevirmek için kendi bakanlığına plan değişikliği hazırlattığını daha önce yazmıştım.

3) Gelen tepkiler üzerine yeni bir strateji belirleyen Bakan, bu kez orman yangın üssünü ranta açmayarak lütufta bulundu (!) ve bölgedeki kamping alanı için turizm parseli çıkardı.

Üstelik plan değişikliği kesinleşmeden tahsis ihalesine çıkılmasını da sağladı!

4) Peki, Bakan Ersoy neden bu kadar aceleci davrandı?

Cevabı dört gün önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırımlar için verdiği teşvik belgelerinde saklı!

Meğerse Bakan, burada kuracağı oteller için başka bir bakanlıktan kendi şirketine kıyak yaptırmış.

Peşkeş kardeşliği!

5) Görünen o ki Turizm Bakanı Ersoy, denize nazır orman yangınlarına kesin çözüm bulmuş!

“Orman olmazsa, yangın da olmaz!” diyerek kolları sıvayan Bakan, ormanları ve kamping alanlarını turizme açarak sahillerimizin makus talihini değiştirmeye yemin etmiş!

6) Pandemi döneminde önemi ortaya çıkan kamp turizmine yatırım yapmak varken, herkesin bütçesine uygun kamp alanlarını yok etmek ancak bu iktidarın Bakanına yakışır.

Yürü bre Ersoy Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğin padişahın, gün gelir o da devrilir…

#AzKaldı!"



