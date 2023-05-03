Bakan Fatih Dönmez’den BOTAŞ’a yalanlama: 'Ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 14:24

Güncelleme: 03.05.2023 - 14:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya’dan ithal edilen doğalgazın ödemesinin ertelendiğine ilişkin iddiaları kabul etti. Ancak söz konusu borcun 20 milyar dolar olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ, Rusya’ya olan doğalgaz borcunun ertelediği iddialarını yalanlamıştı. BOTAŞ açıklamasında “Gaz tedarikçilerimizden biri olan Rusya’ya, alınan doğalgaz karşılığı ödeme yapıldığı malumlarınızdır. Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi 20 milyar dolarlık ödenmemiş bir doğalgaz borcumuzun bulunduğu haberleri gerçeklikten uzaktır. Rusya’ya olan doğalgaz yükümlülüklerimiz yapılan anlaşmalar doğrultusunda zamanında yerine getirilmektedir“

Bakan Dönmez ise 20 milyar dolarlık bir miktarın doğru olmadığını ifade ederek “Rusya’dan ithal gazda belli bir rakamın üzerinde ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı” dedi. Dönmez anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını ifade ederek, “Bu (müzakereler) tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda götürdüğümüz, ödemeler dengesi açısındandır. bu ticari ilşkiler açısından her zaman yapılabilen, geçmişte de yapılan hadiseler” dedi.

Dönmez ne kadarlık bir borç için müzakere edildiği bilgisini ise paylaşmadı.