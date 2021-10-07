Bakan Muş'tan fahiş fiyat çıkışı: "Denetim yapıyoruz"
Marketlerdeki fahiş fiyatlar üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Muş, "Denetim yapıyoruz" dedi.
Son dönemde gıda fiyatlarındaki artış ekonomik kriz içerisindeki yurttaşı isyan ettirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili harekete geçildiğini söyledi. Ancak fiyatlarda herhangi bir değişikliğe rastlanmadı.
Bununla birlikte, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamasında "Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz" dedi. Muş, marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili ise "Denetim yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Muş şunları söyledi:
"Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz.
Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. İhracattaki büyük artışın büyümeye etkisi oluyor."
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