Bakan Nureddin Nebati: 'KKM bu yıl sonlandırılmayacak'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:14

Güncelleme: 05.05.2023 - 15:14

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon, döviz kurlarındaki gelişmeler, faizler, emekli ve memur zamları gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati, dövizle ilgili dedikoduların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, seçim sonrası rallinin söz konusu olmadığını söyledi. Nebati, asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payı artışı için iki bakanlığın çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi. Nebati ayrıca kur korumalı mevduat uygulamasının bu sene sonlandırılamayacağını belirtti.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Nebati şunları söyledi:

"TÜİK’i beklemiyoruz. Kendi ekibimizi kurduk. Piyasa oynaklığını takip etmek için sahayı takip ediyoruz.

Artık enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. Aldığımız tedbirler, lojistik maliyetlerinin düşmesi gibi etkenler baskıyı azalttı. Motorin geçen yılki fiyatın altında. Gübre fiyatları düştü. Bunun etkisini hissedilir bir şekilde göreceğiz.

Enerji maliyetlerinin aşağı yönlü gitmiş olması ve dövizin belli seviyede gitmesi enflasyona olumlu yansıyor. Vatandaşlarımızın beklentileri enflasyon hedeflemelerimiz doğrultusunda yapmasını, sağa sola bakmadan ona göre pozisyon alması gerektiğinin altını çiziyorum.

OVP’deki hedeflerimize (2023 yıl sonu için enflasyon hedefi yüzde 24,9, 2024 için yüzde 13,8, 2025 için yüzde 9,9) bağlıyız. Depremin enflasyona etkisinin sınırlı kalacağınız gördük.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

(Asgari ücret, memur ve emekli zammı) Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz.

Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

'DÖVİZDE RALLİ SÖZ KONUSU DEĞİL'



(Döviz kurlarında sert artış ihtimali) Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil.

Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek. Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim.

'KKM BU YIL SONLANDIRILMAYACAK'



Kur korumalı geçici olarak getirildi ve bu yılın sonuna kadar uygulanması öngörüldü. Şu anda 2 milyon kullanıcı var. Türkiye’deki kullanıcı tarafından o kadar kabul edilen bir araca dönüştü ki, bununla ilgili çıkış senaryoları bu yıl olmaz.