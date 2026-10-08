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Bakan Şimşek açıkladı: Fon soruşturmasında ilk ödemeler başladı

Bakan Şimşek açıkladı: Fon soruşturmasında ilk ödemeler başladı

8.10.2026 15:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bakan Şimşek açıkladı: Fon soruşturmasında ilk ödemeler başladı

Fon soruşturmasında yatırımcıların beklediği ödeme süreci başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye edilen fonlardaki binlerce katılımcının parasının ilgili bankalara aktarıldığını açıklarken, gözler sürecin kalan fonlarda nasıl ilerleyeceğine çevrildi.
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Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme süreci başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 fonun tasfiye edildiğini belirterek, yaklaşık 43 bin fon katılımcısının parasının ilgili bankalara aktarıldığını duyurdu.

Şimşek, “17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi” dedi.

İLK ÖDEME GÜNÜ 8 EKİM'Dİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvim doğrultusunda, A1 Capital, Bulls ve Pardus’a ait 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcı için 8 Ekim ilk ödeme günü olarak belirlenmişti.

Böylece tasfiye süreci kapsamındaki ilk toplu ödeme işlemi de başlamış oldu.

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