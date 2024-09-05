Bakan Şimşek: Rantın vergilendirilmesi konusunda çabalarımıza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Rantın vergilendirilmesi konusunda çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:28
Bakan Şimşek: Rantın vergilendirilmesi konusunda çabalarımıza devam edeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından konuştu. Şimşek “Rantın vergilendirilmesi konusunda çabalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Bakan Şimşek yaptığı konuşmada "Önümüzdeki dönemde vergide adaleti sağlamaya yönelik, özellikle bazı istisnaların ve indirimli oranların gözden geçirilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 

Şimşek şunları söyledi: 

"Dezenflasyonla birlikte büyüme güçlenecektir.

Asgari kurumlar vergisinin etkisi önümüzdeki yıllarda görülecektir."


Etiketler: #Mehmet Şimşek #vergi

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