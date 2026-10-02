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Bakan Şimşek'ten 'kredi' açıklaması: TCMB'nin yeni adımını değerlendirdi

Bakan Şimşek'ten 'kredi' açıklaması: TCMB'nin yeni adımını değerlendirdi

2.10.2026 09:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bakan Şimşek'ten 'kredi' açıklaması: TCMB'nin yeni adımını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin KOBİ kredileri ve Türk Lirası zorunlu karşılıklara yönelik yeni düzenlemelerini değerlendirdi. Şimşek, adımların bankaların likidite yönetimini güçlendirmesi ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırması amacı taşıdığını belirtti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) KOBİ kredileri ile Türk Lirası zorunlu karşılıklara yönelik aldığı makroihtiyati kararları değerlendirdi.

KOBİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SINIRI YÜZDE 5 OLDU

Yeni düzenlemeyle KOBİ kredilerinde yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5’e yükseltildi.

Türk Lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarında da indirime gidildi.

KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ HEDEFLENİYOR

Şimşek, söz konusu düzenlemelerin bankaların likidite yönetimini güçlendireceğini ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Uygulanan politikaların dezenflasyon süreci gözetilerek şekillendirildiğini belirten Şimşek, hedefli ve seçici yaklaşımın kararlılıkla sürdürüleceğini iddia etti.

 

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