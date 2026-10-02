Bakan Şimşek'ten 'kredi' açıklaması: TCMB'nin yeni adımını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) KOBİ kredileri ile Türk Lirası zorunlu karşılıklara yönelik aldığı makroihtiyati kararları değerlendirdi.
KOBİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SINIRI YÜZDE 5 OLDU
Yeni düzenlemeyle KOBİ kredilerinde yüzde 4,5 olan büyüme sınırı yüzde 5’e yükseltildi.
Türk Lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarında da indirime gidildi.
KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ HEDEFLENİYOR
Şimşek, söz konusu düzenlemelerin bankaların likidite yönetimini güçlendireceğini ve KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.
Uygulanan politikaların dezenflasyon süreci gözetilerek şekillendirildiğini belirten Şimşek, hedefli ve seçici yaklaşımın kararlılıkla sürdürüleceğini iddia etti.
Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 2, 2026
- KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi.
- TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.
Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana… https://t.co/jiXFygymyi