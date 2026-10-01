Bakan Şimşek'ten sorunlu fonlar savunması: 'Piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlara ilişkin kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü öne sürdü. Şimşek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını iddia etti.

Şimşek, Adalet Bakanlığının da yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürüttüğünü savundu.

SORUNLU FONLARDA ÖDEME SÜRECİ İÇİN ÇALIŞILDIĞINI İDDİA ETTİ

Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini belirterek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını ileri sürdü.

Adalet Bakanlığının da yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci yürüttüğünü belirten Şimşek, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü savundu.

EKONOMİNİN DAYANIKLILIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığının devam ettiğini belirten Şimşek, yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüşün sürdüğünü iddia etti.

Türkiye'nin büyümesinin ticaret ortaklarının yaklaşık iki katı olduğunu öne süren Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyede bulunduğunu söyledi.

Şimşek, uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH'ye oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu, brüt dış borcun milli gelire oranının ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5'in oldukça altında bulunduğunu aktardı.

BÜTÇE AÇIĞI VE KAMU BORCUNU GÜNDEME GETİRDİ

Bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı seviyesinde olduğunu savunan Şimşek, kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Şimşek, güçlendirilen makroekonomik temeller ve atılan adımların yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacağını öne sürerek, “Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.