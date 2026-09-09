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Bakırda tarihi yükseliş: Fiyatlar tüm zamanların zirvesinde

Bakırda tarihi yükseliş: Fiyatlar tüm zamanların zirvesinde

9.09.2026 10:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bakırda tarihi yükseliş: Fiyatlar tüm zamanların zirvesinde

Bakır fiyatları küresel piyasalarda yeniden rekor seviyeye yükselirken, gözler ABD’nin olası gümrük vergisi kararına ve arz koşullarına çevrildi. Stok hareketleri ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler, kritik sanayi metalindeki yükselişi destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.
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Bakır fiyatları küresel piyasalarda yeni bir rekora ulaştı. Londra Metal Borsası’nda (LME) bakırın ton fiyatı gün içinde yüzde 0,8’e varan yükselişle 14 bin 533 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bakırdaki yükselişte ABD’nin rafine bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergileri ile küresel arz koşullarına ilişkin endişeler etkili oldu.

Son hareketle birlikte ocak ayında görülen önceki tarihi zirve de geride bırakıldı. Sanayiden enerji altyapısına kadar birçok alanda kritik öneme sahip olan bakır, son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 17 değer kazandı.

REKORUN ARKASINDA ABD AYRINTISI

Bakır fiyatlarındaki yükselişi destekleyen başlıca unsurlardan biri, ABD’nin rafine bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik beklentiler oldu.

ABD Ticaret Bakanlığının olası bakır tarifelerine ilişkin değerlendirmesini Beyaz Saray’a sunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen piyasalarda tarife ihtimaline yönelik fiyatlama sürüyor.

Olası gümrük vergilerinin devreye girmesi, küresel bakır ticaretinde arzın hangi pazarlara yönlendirileceğine ilişkin belirsizliği artırırken fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı da güçlendiriyor.

BAKIR STOKLARINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Küresel bakır stokları yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen Londra Metal Borsası’nın küresel depolama ağındaki stoklarda yaşanan düşüş yakından takip ediliyor.

Mevcut bakır stoklarının önemli bölümünün ABD’de yoğunlaşması, diğer piyasalarda kısa vadede erişilebilir arzın sınırlanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Bu durum, toplam stok miktarı yüksek olsa bile piyasada hızlı şekilde ulaşılabilecek bakır miktarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

KISA POZİSYONDAKİ YATIRIMCILARIN BASKISI ARTTI

Arz tarafındaki endişeler, bakır fiyatlarında düşüş bekleyerek kısa pozisyon alan yatırımcılar üzerindeki baskıyı da artırdı.

Fiyatların yükselmeye devam etmesi halinde bazı yatırımcıların pozisyonlarını kapatmak zorunda kalabileceği beklentisi, piyasadaki yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Bakır talebinin görece zayıf seyrettiği bir dönemde fiyatların tarihi zirveye ulaşması ise piyasanın mevcut talepten çok gelecekteki arz koşulları ve ticaret politikalarını fiyatladığına işaret ediyor.

UZUN VADELİ ARZ-TALEP DENGESİ YAKINDAN İZLENİYOR

Bakır fiyatlarındaki yükseliş yalnızca kısa vadeli gümrük vergisi beklentileriyle sınırlı değil. Küresel bakır arzı ile gelecekte oluşabilecek talep arasındaki olası dengesizlik de piyasalarda uzun süredir yakından takip ediliyor.

Elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve sanayi üretiminin temel girdilerinden biri olan bakırın, önümüzdeki dönemde küresel ekonominin en kritik hammaddeleri arasındaki yerini koruması bekleniyor.

Bakır fiyatlarının yeni tarihi zirveye ulaşmasının ardından piyasaların odağında ABD’nin olası gümrük vergisi kararı, LME stoklarındaki hareket ve küresel arzın seyri bulunuyor.

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