Balık tezgahlarında sezon bereketi: Palamut 100 TL'ye kadar düştü

Denizlerde av sezonunun 1 Eylül 2026 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul genelindeki balık tezgahlarında yüzleri güldüren bir bolluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletilen Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, sezonun ilk bir haftası içinde tam 1850 ton balık satışa sunuldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına ulaşan bu rekor rakamın yüzde 48’ini yani 904 tonunu palamut, yüzde 29’unu ise 552 ton ile hamsi oluşturdu.

PALAMUT BOLLAŞTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

İstanbul’da yaşanan palamut bereketi, diğer balık türlerinin de etiket fiyatlarını adeta çökertti. Semt pazarlarında ve balık hallerinde boyutuna göre 100 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösteren palamut fiyatları, cazip kampanyalarla halkın yüzünü güldürdü.

Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda bazı esnaflar 4 adet palamudu 500 liradan satışa sunarken, market tezgahlarında palamudun tanesinin 60-70 liraya kadar geriledi. Deneyimli balıkçılar, "4 yıl kıtlık, 4 yıl bolluk olur" atasözünü hatırlatarak bu sezon vatandaşın ucuz ve kaliteli balığa doyacağını ifade ediyorlar.

DİĞER BALIK TÜRLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM RÜZGARI ESİYOR

Palamuttaki bolluk, sadece kendi fiyatını düşürmekle kalmayıp pazar genelindeki tüm deniz mahsullerinin fiyat dengesini sarstı. Hamsi ve sardalyanın yanı sıra diğer popüler balık türlerinde de dikkat çekici ve sevindirici düşüşler kaydedildi.

Daha önce 850 lira seviyelerinden alıcı bulan Norveç somonu sert bir düşüşle 550 liraya kadar gerilerken; 600 ile 700 lira bandında satılan çupra 300 liraya, 800 lira olan levrek ise 600 liraya kadar geriledi. Uzmanlar ve balıkçılar, havaların önümüzdeki günlerde daha da soğumasıyla birlikte av miktarının katlanarak artacağını ve tezgahlardaki bu ucuzluğun kalıcı olarak derinleşeceğini öngörüyorlar.