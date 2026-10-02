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Bank of America'dan dikkat çeken dolar analizi

Bank of America'dan dikkat çeken dolar analizi

2.10.2026 13:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bank of America'dan dikkat çeken dolar analizi

Bank of America Başstratejisti Michael Hartnett, piyasalarda güçlenen riskten kaçış eğiliminin sürebileceği uyarısında bulundu. Hartnett, doların yükselişinin sona erdiğine dair sinyaller görülene kadar yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durabileceğini belirtirken, tahvil getirilerindeki hareketin de piyasalardaki tedirginlik açısından belirleyici olacağını ifade etti.
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Bank of America Başstratejisti Michael Hartnett, piyasalarda son dönemde güçlenen riskten kaçış eğiliminin doların zirve yaptığına ilişkin işaretler ortaya çıkana kadar devam edebileceğini belirtti. Hartnett, yatırımcıların doların yükselişinin sona erdiğine yönelik sinyaller görülene kadar daha riskli varlıklardan uzak durabileceğini ifade etti.

PİYASALARDA TEDİRGİNLİK SÜREBİLİR

Hartnett, yayımladığı yatırımcı notunda, tahvil getirilerinin 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinden gerilememesi halinde piyasalardaki tedirginliğin devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltarak yeniden nakit biriktirmeye başlamasıyla Bloomberg Dolar Endeksi'nin eylül ayındaki dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 3 yükseldiğine dikkat çekildi.

DOLARI DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Doların yükselişine, İran kaynaklı gerilimin oluşturduğu enflasyonist baskılar, piyasalarda gelecekte daha fazla parasal sıkılaştırma beklentisi ve şirket kârlarındaki güçlü artışın etkisiyle yükselen tahvil getirilerinin eşlik ettiği belirtildi.

Hartnett, son dönemdeki fiyat hareketlerinin yatırımcıların kaldıraç kullanımını ve risk seviyelerini azalttığına işaret ettiğini söyledi.

ABD’DE TAHVİL GERİ ALIMLARI GÜNDEME GELEBİLİR

Hartnett, özellikle yükselen tahvil getirilerinin ABD'deki yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyümeyi tehdit etmesi halinde, ABD yönetiminin daha agresif Hazine tahvili geri alımlarına yönelebileceğini ifade etti.

Bu ihtimalin özellikle kasım ayında yapılması planlanan ABD ara seçimleri öncesinde önem kazanabileceğini belirten Hartnett, tahvil piyasasındaki gelişmelerin yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ HİSSELERE RİSK UYARISI

Hartnett, küçük ve orta ölçekli şirket hisselerinin de bankacılık sektöründeki sert düşüşe katılması halinde piyasalardaki aşağı yönlü risklerin daha endişe verici bir boyuta ulaşabileceğini söyledi.

Bank of America'nın değerlendirmesine göre yatırımcıların riskli varlıklara yeniden yönelmesinde doların seyri ve tahvil getirilerindeki hareket önemli göstergeler arasında bulunuyor.

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