Bank of America'dan küresel piyasalar için uyarı: Yatırımcı iyimserliği tehlikeli seviyede

Bank of America (BofA), küresel piyasalarda yatırımcı iyimserliğinin tehlikeli seviyelere ulaştığı uyarısında bulunarak riskli varlıklardaki pozisyonların azaltılması gerektiğini açıkladı.

Michael Hartnett liderliğindeki BofA stratejistlerinin hazırladığı raporda, bankanın piyasa hissiyatını ölçen Boğa-Ayı Göstergesi'nin 9,4 seviyesinden 9,7'ye yükseldiği belirtildi. Böylece gösterge, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

YATIRIMCI İYİMSERLİĞİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Raporda, hisse senedi piyasalarındaki yükselişin geniş bir tabana yayılması, yüksek getirili tahvil fonlarına güçlü para girişleri ve kredi risk primlerindeki belirgin gerilemenin yatırımcı iyimserliğini rekor seviyelere taşıdığı ifade edildi.

Ancak stratejistler, bu görünümün piyasaları olası şoklara karşı daha kırılgan hale getirdiğine dikkat çekti.

'RİSK ARTIRMA DEĞİL, GERİ ÇEKİLME ZAMANI'

Michael Hartnett, yaz dönemine ilişkin yatırım stratejisini paylaşarak, "Yaz dönemi için görüşümüz risk artırmak değil; aksine geri çekilmek ve portföylerde rotasyona gitmek yönünde" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ VE EKONOMİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

BofA, ekonomi, para politikaları ve son dönemde piyasaların en önemli itici gücü haline gelen yapay zekâ sektöründe yaşanabilecek olası olumsuz gelişmelere karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.

Raporda, beklenmedik gelişmelerin riskli varlıklarda sert fiyat hareketlerine neden olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

PORTFÖYLER İÇİN SAVUNMA ODAKLI STRATEJİ ÖNERİSİ

Banka, mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların portföylerini daha korumacı bir yapıya dönüştürmesini önerdi.

Bu kapsamda riskli varlıklardaki pozisyonların azaltılması ya da portföylerin savunma hisseleri, uzun vadeli tahviller ve ABD Doları gibi güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına yönlendirilmesi tavsiye edildi.