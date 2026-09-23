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Bank of America'dan petrolde korkutan senaryo: Fiyatlarda büyük sıçrama yaşanabilir

Bank of America'dan petrolde korkutan senaryo: Fiyatlarda büyük sıçrama yaşanabilir

23.09.2026 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bank of America'dan petrolde korkutan senaryo: Fiyatlarda büyük sıçrama yaşanabilir

Bank of America, İran savaşının uzaması ve petrol arzındaki kesintilerin derinleşmesi halinde Brent petrolün 150 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Banka, enerji altyapısındaki hasar ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz kayıpları nedeniyle petrol piyasasında hızlı bir normalleşme beklemediğini belirtti.
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Bank of America, İran savaşının uzaması ve arz kesintilerinin derinleşmesi durumunda Brent petrolün 150 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Banka ayrıca 2026 yılı Brent petrol fiyat tahminini 83 dolardan 95 dolara yükseltti.

HIZLI BİR NORMALLEŞME BEKLENMİYOR

Francisco Blanch’ın liderlik ettiği Bank of America stratejistleri, alternatif sevkiyat güzergahları ve Hürmüz Boğazı’ndaki eskortlu taşımacılığın arz açığının bir kısmını telafi ettiğini belirtti.

Ancak enerji altyapısında yaşanan hasar ve artan jeopolitik riskler nedeniyle piyasada hızlı bir normalleşme beklenmediği ifade edildi.

HÜRMEZ BOĞAZI’NDA ARZ KAYBI 4-8 MİLYON VARİL

Banka tahminlerine göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk aşamasında Hürmüz Boğazı kaynaklı ham petrol arz kaybı günlük yaklaşık 14 milyon varile kadar çıktı. Son dönemde ise bu kaybın günlük ortalama 4 milyon ile 8 milyon varil arasında seyrettiği tahmin ediliyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği ciddi şekilde kısıtlanırken, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları bazı petrol operasyonlarının geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

Buna rağmen Brent petrol salı günü 100 doların, ABD ham petrolü WTI ise 90 doların altına geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, Saudi Aramco’nun Doğu-Batı Boru Hattı’nda faaliyetleri yeniden başlatması ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı’ndan sevkiyatların tekrar başlayabileceği yönündeki gelişmeler etkili oldu.

2027 İÇİN 80 DOLAR TAHMİNİ

Bank of America, Brent petrolün 2027 yılında 80 dolar seviyelerinde işlem görmesini öngörüyor. Ancak stratejik petrol stoklarındaki düşüş ve piyasanın kısa vadede ciddi arz sıkışıklığına işaret etmesi, önemli risk unsurları arasında gösteriliyor.

Stratejistler, mevcut enerji fiyatlarının gelir ve enflasyon seviyelerine göre düzeltildiğinde hâlâ görece karşılanabilir olduğunu, ekonomik büyümede ise henüz belirgin bir yavaşlama görülmediğini vurguladı.

Banka, arz kesintilerinin 2027 baharına kadar sürmesi ya da petrol altyapısındaki hasarın artması halinde Brent’in yakın vadeli fiyatlarının 150 doların oldukça üzerine çıkmasının küresel petrol talebini dengeleyebileceğini ifade etti.

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