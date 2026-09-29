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Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı
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Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

29.09.2026 10:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Son kullanma tarihi dolan banka kartlarının makasla kesilerek çöpe atılması, yeni nesil kartlarda sağlık ve çevre açısından risk oluşturabiliyor. Özellikle dinamik güvenlik kodlu kartlarda bulunan mikro pillerin kesilmesi tehlikeli kimyasal reaksiyonlara yol açabilirken, kartların parçalanması geri dönüşüm sürecini de zorlaştırıyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yeni nesil banka kartlarının son kullanma tarihi dolduğunda makasla kesilerek çöpe atılması, hem sağlık hem de çevre açısından risk oluşturabiliyor. Bilimsel veriler ve uzman değerlendirmeleri, özellikle dinamik güvenlik koduna (CVV) sahip kartların mekanik olarak parçalanmaması gerektiğine işaret ediyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

KARTI KESMEK KİMYASAL RİSK OLUŞTURABİLİYOR

Fransız mühendis Claire Deilhes’in 2020 tarihli doktora tezinde yer alan yapısal analizlere göre, dinamik güvenlik koduna sahip yeni nesil kartlarda e-kağıt ekranını besleyen, 0,5 milimetreden daha ince lityum mikro piller ile aktif elektrokimyasal hücreler bulunuyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Bu tür lityum-iyon hücrelerin makas veya benzeri aletlerle kesilmesi, kimyasal kısa devreye ve termal kaçak olarak adlandırılan aşırı ısınma reaksiyonuna neden olabiliyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Kesim sırasında ortaya çıkabilecek en önemli tehlikelerden biri ise hidrojen florür gazının açığa çıkması. Bu gaz göz, cilt veya solunum yollarındaki nemle temas ettiğinde son derece toksik ve aşındırıcı bir madde olan florhidrik aside dönüşebiliyor. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

KESİLEN KARTLAR GERİ DÖNÜŞÜMÜ ZORLAŞTIRIYOR

Kartların mekanik olarak parçalanması yalnızca sağlık açısından değil, geri dönüşüm açısından da sorun oluşturuyor. E-kağıt ekran, NFC anteni ve lityum piller içeren banka kartları, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA) kapsamında değerlendiriliyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Kartların içerisinde altın, paladyum, gümüş ve bakır gibi değerli metaller de bulunuyor. Kartların küçük parçalara ayrılması, bu metallerin de parçalanmasına ve geri dönüşüm tesislerindeki ayrıştırma eleklerinden kaçmasına neden olabiliyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Kesilmiş kart parçalarının yeniden değerlendirilememesi, bunların yakılması veya toprağa gömülmesi sonucunu doğurabiliyor. Bu durum hem ekonomik kayba hem de önlenebilir çevre kirliliğine yol açabiliyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Bu nedenle geri dönüşüm tesisleri, kullanım ömrünü tamamlayan banka kartlarının parçalanmadan, bütün halde toplanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

KART BİLGİLERİNİN ÇALINMASI KORKUSU

Kartın bütün halde atılması durumunda bilgilerinin başkalarının eline geçeceği yönündeki endişelerin ise günümüz teknolojisinde karşılığının bulunmadığı belirtiliyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Güvenlik uzmanlarına göre, son kullanma tarihi dolan veya banka sistemi üzerinden kullanıma kapatılan kartlar teknik olarak işlevsiz hale geliyor.

Banka kartının süresi dolanlar dikkat: Uzmanlardan kritik uyarı

Mobil cihazlar üzerinden kullanılan kimlik doğrulama yöntemleri ve güvenlik protokollerinin de olası dolandırıcılık girişimlerine karşı ek koruma sağladığı ifade ediliyor.

İlgili Konular: #Banka kartı #son kullanma tarihi

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