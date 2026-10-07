Bankacılık işlemlerinde limitler değişti: Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, hem yurttaşların yaptığı finansal işlemleri hem de banka ve diğer finans kuruluşlarının uygulayacağı süreçleri kapsıyor.

185 BİN TL'LİK SINIR 370 BİN TL OLDU

Yeni düzenlemeyle finansal işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğunu doğuran parasal sınırlar artırıldı.

Daha önce 185 bin TL olarak uygulanan temel kimlik tespiti sınırı iki katına çıkarılarak 370 bin TL’ye yükseltildi.

Daha önce 15 bin TL olarak uygulanan bazı alt sınırlar da 30 bin TL’ye çıkarıldı.

Buna göre belirlenen tutarların altında kalan işlemlerde kimlik tespiti süreçleri daha sınırlı uygulanabilecek.

MOBİL BANKACILIKTA ISLAK İMZA KOLAYLIĞI

Düzenlemeyle internet ve mobil bankacılık işlemlerinde kullanılan doğrulama yöntemlerinde de değişikliğe gidildi.

Müşterinin sistemde kayıtlı ve daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık kodla işlem yapılması halinde banka ve finans kuruluşları ayrıca ıslak imza örneği istemeyebilecek.

Ancak kullanılacak yöntemin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna ilişkin yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz işlemleri önleyecek güvenlik tedbirlerini içermesi gerekecek.

DENETİM RAPORLARI SADELEŞTİRİLDİ

Yeni yönetmelikte finans kuruluşlarının denetim süreçlerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Bürokrasinin azaltılması amacıyla denetim raporları sadeleştirildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir kural ihlalinin tespit edilmesi halinde bulguların tek raporda toplanması öngörüldü.

Böylece denetim süreçlerinin daha hızlı ve tek rapor üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.