Bankacılıkta yeni dönem iddiası! Masak'tan resmi açıklama geldi...

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:47

Güncelleme: 25.12.2024 - 16:47

1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık işlemleri için yeni bir dönem başlıyacağı iddiası gündeme geldi. Bakanlığın tüm bankalara gönderdiği genelge ile nakit işlemleri için artık kaynağı gösteren resmi belgelerin zorunlu hale getirileceği öne sürüldü.

YENİ YILDA BANKACILIKTA KATI KURALLAR

Gündeme gelen yeni düzenlemede ayrıntılar dikkat çekerken yapılacağı ifade edilen düzenlemede 2025 yılıyla birlikte, bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallar sıkılaştırılacak. Türkiye genelindeki tüm banka şubelerinde personel, nakit para yatıran veya çeken müşterilerden paranın kaynağını kanıtlayan belgeleri talep edecek. Ayrıca, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiği, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorulabileceği iddia edildi.

BELGELERİNİZ HAZIR OLSUN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, nakit işlemleri yapacak vatandaşları uyararak, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul veya araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesini yanınızda bulundurmalısınız" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Eksiksiz belge ibraz edenler sorun yaşamazken, kaynağını belgeleyemeyenler için detaylı inceleme başlatılacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren kaynağı belirsiz nakitlerle bankacılık işlemi yapılması mümkün olmayacağı vurgulanırken konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (Masak) açıklama geldi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Masak'ın açıklamasında kullanılan şu ifadeler dikkat çekti:

''1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir.''