Bankacılıkta yeni dönem: Nakit işlemlerinde resmi belge zorunluluğu başlıyor!

Yeni yılla birlikte bankacılık işlemlerinde önemli değişiklikler başlıyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren, nakit para yatırma ve çekme işlemleri için kaynağı gösteren resmi belgeler zorunlu olacak.

Bankacılıkta yeni dönem: Nakit işlemlerinde resmi belge zorunluluğu başlıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:47

1 Ocak 2025 itibarıyla bankacılık işlemleri için yeni bir dönem başlıyor. Bakanlık, tüm bankalara gönderdiği genelge ile nakit işlemleri için artık kaynağı gösteren resmi belgelerin zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

YENI YILDA BANKACILIKTA KATI KURALLAR

2025 yılıyla birlikte, bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallar sıkılaştırılacak. Türkiye genelindeki tüm banka şubelerinde personel, nakit para yatıran veya çeken müşterilerden paranın kaynağını kanıtlayan belgeleri talep edecek. Ayrıca, işlem yapan kişiye paranın nereden geldiği, sebebi ve kullanım amacıyla ilgili sorular sorulabilecek.

BELGELERİNİZ HAZIR OLSUN

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, nakit işlemleri yapacak vatandaşları uyararak, "Döviz bozdurduysanız döviz fişi, altın bozdurduysanız fatura, gayrimenkul veya araç satışı yaptıysanız ilgili satış belgesini yanınızda bulundurmalısınız" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Eksiksiz belge ibraz edenler sorun yaşamazken, kaynağını belgeleyemeyenler için detaylı inceleme başlatılacak. 1 Ocak 2025’ten itibaren kaynağı belirsiz nakitlerle bankacılık işlemi yapılması mümkün olmayacak.


Etiketler: #bankacılık #İslam memiş #döviz

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