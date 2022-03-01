Bankalar net 20 milyar lira kâr etti

01 Mart 2022 Salı, 15:20

BDDK, ocak ayına ilişkin bankacılık sektörü toplulaştırılmış verilerini yayınladı. BDDK’den yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörünün net karı ocak sonu itibarıyla 20,09 milyar lira oldu. Sektörün aktif toplamı ise 9 trilyon 221,1 milyar lira olarak hesaplandı. Sektörün aktif toplamı 2021 yıl sonuna göre 5 milyar 644 milyon lira artmış oldu.

Ocak 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 965 milyar 447 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 524 milyar 611 milyon lira oldu.

KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI YÜZDE 3,13 OLARAK HESAPLANDI

2021 yıl sonuna göre sektörün, toplam aktifi yüzde 0,1; krediler toplamı yüzde 1,3; menkul değerler toplamı yüzde 3,3 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,13 oldu.

EN BÜYÜK FON KAYNAĞI 2021 YILSONUNA GÖRE YÜZDE 1,5 ARTTI

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,5 artışla 5 trilyon 381 milyar 75 milyon liraya ulaştı. 2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 5,3 artışla 751 milyar 958 milyon lira olurken, ocak 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 20 milyar 90 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,53 seviyesinde.