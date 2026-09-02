Bankalardan kredi kartı sahiplerine 'kısıtlama' uyarısı: Bu işlemleri yapana inceleme başlatılıyor

Kartların kullanım amacı dışında kullanılması, bankalar tarafından risk unsuru olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi, ödeme düzeninin bozulması veya gelirle uyumsuz harcamalar yapılması, kartlara yönelik inceleme ve kısıtlama sürecini gündeme getirebiliyor.

HANGİ DURUMLARDA KREDİ KARTI KAPATILABİLİR?

Kartın kapatılmasına veya kullanımının kısıtlanmasına yol açabilecek başlıca durumlar şöyle sıralanıyor:

Amacı dışında kullanım: Kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmaksızın nakde çevrilmesine yönelik işlemler.

Ödeme düzensizliği: Asgari ödeme tutarlarının uzun süre ödenmemesi ve borcun yasal takip sürecine girmesi.

Ticari kullanım: Bireysel kredi kartının işletme giderleri veya yüksek hacimli ticari harcamalar için kullanılması.

Gelir ve harcama uyumsuzluğu: Belgelenebilir gelir ile kart limiti ve harcama alışkanlıkları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunması.

KART KISITLAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Şüpheli veya kurallara aykırı işlemler tespit edilmesi halinde bankalar inceleme başlatabiliyor. Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk görülmesi durumunda kart sahibinden harcamalara ilişkin belge veya açıklama talep edilebiliyor.

Kurallara aykırı kullanımın tespit edilmesi halinde ilk aşamada nakit avans kullanımı kısıtlanabiliyor veya kartın işlem limitleri düşürülebiliyor.

İhlalin devam etmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi durumunda ise kartın tamamen kapatılması gündeme gelebiliyor. Bu tür durumlar, kişinin bankacılık ve finansal işlemlerindeki risk değerlendirmesini de etkileyebiliyor.