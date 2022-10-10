Bankaların 'kara listelerinin' akıbeti belli oldu
Meclis'e gelen 52 maddelik torba yasa teklifiyle birlikte bankalara borcu olan yurttaşların sicillerine ilişkin durumun ne olacağı merak konusu oldu. Torba yasada bankaların 'kara listeleri'ne yönelik affa yönelik önemli detaylar yer aldı.
AKP'liler Meclise 52 maddedlik torba yasa teklifini geçen cuma getirdi. Teklifteki maddeler arasında bankalardan aldıkları kredi borçlarını ödeyemediği için kara listeyi girenleri kapsıyor. Torba yasa teklifine göre bankalara borçlu olanların durumları ne olacak, bankalardaki kara listelere af gelecek mi? Vatan gazetesinde yer alan haber göre Meclis’e sunulan torba yasa geçtiğinde borcunu kapatan ya da yapılandıranların sicili temizlenecek. Teklif yasalaştığında, kredi, kredi kartı, karşılıksız çek ve senet gibi durumlar nedeniyle kara listeye düşenler için sicil affı gelecek.
SİCİL AFFI İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?
Sicil affı ve kara listeden çıkmak isteyenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar borçlarını ödeyecek ya da yapılandıracak. Şartları verilen tarihe kadar yerine getirenler kara listeden çıkacak. Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.
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