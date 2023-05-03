Bankaların net kârı ilk çeyrekte yüzde 70 arttı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:43

Güncelleme: 03.05.2023 - 15:44

Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı yüzde 70 artışla 107,2 milyar liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) mart ayı verilerine göre, sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre yüzde 10,4 artışla 15.84 trilyon lira olurken, krediler toplamı da aynı dönemde yüzde 12,4 artarak 8.52 trilyon liraya ulaştı.

MEVDUATLAR 2022 SONUNA GÖRE YÜZDE 12.3 ARTTI

Bankacılık sektörünün ilk çeyrek sonunda mevduatları da 2022 sonuna göre yüzde 12,3 artışla 9.96 trilyon lira oldu.

Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu martta yüzde 17.67 olarak gerçekleşirken, gerilemeye devam eden NPL rasyosu da yüzde 1.82 oldu.

NPL rasyosu 2022 sonunda yüzde 2.1 seviyesindeydi.