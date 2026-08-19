Bankaların tahminleri belli oldu: Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olacak?

Altın piyasasında yılın geri kalanına ilişkin beklentiler yeniden şekillenirken, küresel finans kuruluşları değerli metal için yeni fiyat tahminlerini açıkladı. Deutsche Bank, Wells Fargo Investment Institute, Bank of America ve Morgan Stanley, altının geleceğine ilişkin farklı seviyeler öngörürken, merkez bankalarının talebi ve faiz politikaları fiyatlamada belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

DEUTSCHE BANK ALTINDA 4 BİN 500 DOLAR BEKLİYOR

Deutsche Bank Wealth Management, "Perspectives 2026" başlıklı yıllık görünüm raporunda, 2025'te yaşanan güçlü yükselişin ardından altının 2026'da da yukarı yönlü potansiyel taşıdığını değerlendirdi.

Banka, 2026 sonu için altının ons fiyatını 4 bin 500 dolar olarak öngördü.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ DESTEKLEYİCİ OLACAK

Deutsche Bank'ın olumlu altın görünümünün temelinde merkez bankalarının güçlü talebinin devam edeceği beklentisi bulunuyor.

Banka, kısa vadeli tahvil getirilerinde yaşanabilecek düşüşün de faiz getirisi sağlamayan altının fırsat maliyetini azaltarak değerli metali destekleyebileceğini belirtti.

Deutsche Bank ayrıca altının hisse senetleri, şirket tahvilleri ve devlet tahvillerinden oluşan geleneksel portföylerde korunma aracı olarak kullanılabileceğini değerlendirdi.

WELLS FARGO ALTIN TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Wells Fargo Investment Institute, altına ilişkin uzun vadeli olumlu görüşünü korumasına rağmen fiyat hedeflerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

Kurum, 2026 sonu altın fiyatı tahminini 5 bin 300-5 bin 500 dolar aralığından 4 bin 900-5 bin 100 dolar aralığına çekti.

2027 yılı için beklentisini de 5 bin 800-6 bin dolar seviyesinden 5 bin 400-5 bin 600 dolar aralığına indirdi.

Wells Fargo, bu değişikliğin altına ilişkin genel görünümde bozulma anlamına gelmediğini, beklentilerin yeniden ayarlanmasından kaynaklandığını belirtti.

ALTIN AĞUSTOSUN İLK HAFTASINDA YÜZDE 7'DEN FAZLA YÜKSELDİ

Wells Fargo'ya göre altın, mart ayından itibaren yaklaşık beş ay boyunca yaşadığı zorlu dönemin ardından yeniden yükseliş ivmesi kazanmaya başladı.

Değerli metal, ağustosun ilk haftasında yüzde 7'den fazla yükselerek ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansını gösterdi.

Ortadoğu'daki müzakerelere ilişkin ilerleme beklentileri ve yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni faiz artırımlarına yönelik beklentilerini azaltması, altındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

Altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) yaşanan çıkışların da dengelenmeye başladığı ve yeniden girişlerin görüldüğü belirtildi.

ABD'DEKİ REEL FAİZLER ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

Wells Fargo, mart ayından bu yana altın üzerindeki baskının önemli bölümünü ABD'de enflasyondan arındırılmış tahvil getirilerindeki yükselişe bağladı.

Kalıcı enflasyon nedeniyle Fed'in yeniden faiz artırmak zorunda kalabileceğine ilişkin endişelerin, faiz getirisi sağlamayan altının faizli yatırım araçları karşısındaki cazibesini azalttığı belirtildi.

Buna karşın Wells Fargo, küresel altın talebinin 2026'nın ilk yarısında görece güçlü kaldığını bildirdi.

ASYA'DA ALTIN TALEBİ ÖNE ÇIKTI

Wells Fargo'nun değerlendirmesine göre küresel spot altın fiyatı yılın ilk yarısında yüzde 5 gerilerken, yalnızca Asya işlem saatleri dikkate alındığında altın aynı dönemde yüzde 13 yükseldi.

Uluslararası yatırımcıların jeopolitik ve piyasa belirsizlikleri, enflasyon riski ve Çin dahil bazı piyasalardaki görece düşük faiz oranları nedeniyle altına ilgisini sürdürdüğü belirtildi.

Wells Fargo, bu gelişmelerin altının güvenli liman niteliğini güçlendirdiğini ve merkez bankalarının altın alımlarının ikinci çeyrekte yeniden hızlanmasına destek verdiğini değerlendirdi.

ALTINDA YÜKSELİŞİN DALGALI OLMASI BEKLENİYOR

Wells Fargo, değerli metallere yönelik olumlu yaklaşımını sürdürürken altındaki yükselişin düz bir çizgide gerçekleşmeyeceği uyarısında bulundu.

Kurum, güçlü uluslararası talep ve merkez bankası alımlarının altını desteklemeye devam edebileceğini ancak ABD para politikasından kaynaklanan baskıların fiyatların yukarı yönlü hareketini zaman zaman sınırlayabileceğini belirtti.

BANK OF AMERICA'DAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Altın fiyatlarının beklentilerden daha hızlı yükselmesiyle Bank of America, ons altının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Altın, değerlendirme sırasında yaklaşık 4 bin 358 dolardan işlem görürken bankanın hedefinin yaklaşık yüzde 15 altında bulunuyordu.

Bank of America, ABD'den gelen daha zayıf ekonomik veriler, dolardaki gerileme ve Fed'in ilave sıkılaştırmaya gitme ihtimalinin azalmasının altındaki son yükselişi hızlandırdığını belirtti.

MORGAN STANLEY'NİN HEDEFİ 5 BİN 700 DOLAR

Morgan Stanley ise altın için daha iyimser bir görünüm ortaya koydu. Bankanın uzun vadeli yükseliş senaryosunda 5 bin 700 dolarlık altın fiyatı hedefi bulunuyor.

Bankanın metal stratejisti Amy Gower, kurumsal yatırımcı akımlarının altındaki bir sonraki güçlü yükselişin önemli itici güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Merkez bankalarının altına yönelik talebi de destekleyici görünümünü koruyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının yüzde 89'u, küresel altın rezervlerinin gelecek bir yıl içinde artmaya devam edeceğini öngörüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN KRİTİK GELİŞMELER

Yatırımcılar açısından bundan sonraki kritik soru, düşen faizlerin ve yeniden canlanan ETF talebinin altındaki güçlü yükseliş ivmesini sürdürmeye yetip yetmeyeceği olacak.