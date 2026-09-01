Batı Asya'da tırmanan kriz piyasaları vurdu: Brent petrol 91 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artmasıyla yükselişe geçti. Küresel petrol arzına ilişkin endişelerin güçlenmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 92 dolar seviyesini aşarken, yatırımcıların odağında bölgedeki gelişmeler bulunuyor.

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın ardından 92,16 dolara yükseldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı dün 89,12 dolara kadar çıktıktan sonra günü 88,37 dolardan tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı 86,43 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD VE İRAN ARASINDA GERİLİM TIRMANDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi etkili oldu.

Fox News'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı röportaja göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini belirterek, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı da dün yayımladığı yazılı açıklamada, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin üslerini kullanarak İran topraklarına saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada, saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alınacağı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER ALARMI

Bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi, küresel petrol ticaretinin önemli güzergahlarından Hürmüz Boğazı'na ilişkin riskleri de artırdı.

ABD ordusu, pazar gecesi Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında bulunduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

İran ordusu ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerinin onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

HÜRMÜZ'DE DENİZ TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK RİSK ARTTI

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmadığı ve çevresel etki oluşmadığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump ise dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini öne sürdü.

Bölgede yaşanan gelişmeler, petrol sevkiyatının güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik analiz açısından 93,01 dolar direnç, 87,39 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.