Bayram ikramiyeleri 2 bin TL oluyor

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından sunulan teklifle Yargıtay ve Danıştay’da aylık oranları Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri ile aynı seviyeye çıkarılıyor. Ek tazminat oranı da 25 bin puan olacak. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 lira, tüm emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltiliyor. 31 Aralık 2012 öncesinde işsizlik maaşında yapılan fazla ve yersiz ödemelerin tahsilinden vazgeçilerek siliniyor. Kamudaki geçici işçilerin, “sürekli işçi kadrosunda boşalma oldukça” kadroya alınmaları öngörülüyor. Geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 güne çıkarılacak. Kamuda istahdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ek ödeme yapılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Yine tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Yasa kapsamında yurttaşların hak sahibi oldukları taşınmazları alabilmelerine olanak sağlanacak. Deprem, yangın, sel gibi afetlerde yararlık gösteren, tehlikeli salgın hastalıkların önlenmesine katkıda bulunan yabancı kişilere cumhurbaşkanı kararı ile üstün fedakârlık nişanı verilecek.