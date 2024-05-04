Bazı ürünlerin ithalatında düzenleme

Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler ithalatında uygulanacak gümrük kıymeti tutarı yeniden belirlendi.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:15
Bazı ürünlerin ithalatında düzenleme
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Bazı fotovoltaik hücrelerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler"in ithalatında uygulanacak birim gümrük kıymeti kilogram başına 60 dolardan 85 dolara yükseltildi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.


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