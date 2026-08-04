BBVA Research tarih işaret etti: Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?

BBVA Research, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korudu. Kurum, aylık enflasyonun haziran ayındaki yüzde 0,99 seviyesinden temmuzda yüzde 1,78'e yükseldiğini, bu artışta gıda, enerji ve hizmet kalemlerinin etkili olduğunu belirtti.

BBVA Research, mevsimsellikten arındırılmış enflasyonun yüzde 2,2'ye yükseldiğini aktarırken, sağlık, enerji ve alkollü içecekler hariç tutulduğunda çekirdek enflasyon eğiliminin yüzde 2,1 ile büyük ölçüde yatay seyrettiğini ifade etti.

TEMEL MALLARDA ZAYIF TALEP DEZENFLASYONU DESTEKLEDİ

Raporda, temel mallarda zayıf talebin dezenflasyon sürecini desteklediği belirtildi. Buna karşın, geçici etkiler hariç tutulduğunda dahi hizmet enflasyonunun güçlü görünümünü koruduğu vurgulandı.

Medyan enflasyonun aylık bazda yüzde 1,5'e, altı eğilim göstergesinin ortalamasının ise yüzde 1,8'e gerilediği belirtilen raporda, üç aylık hareketli ortalamaların sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2 seviyesine indiği kaydedildi.

Bununla birlikte, yayılım göstergelerinde geniş tabanlı bir iyileşme görülmemesi ve temel enflasyon eğiliminin yatay kalması nedeniyle temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

AKARYAKIT VE TAKVİM ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

BBVA Research, akaryakıt fiyat ayarlamalarının gecikmeli etkisi ile takvim kaynaklı fiyat artışlarının ağustos ve eylül aylarında enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini değerlendirdi.

Raporda, gıda fiyatlarındaki mevsimsel etkiler ile zayıf iç talebin söz konusu baskıyı kısmen dengeleyebileceği belirtildi.

EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİ İÇİN KAPI ARALANABİLİR

BBVA Research, enerji fiyatlarının normalleştiği ve yılın ikinci yarısında ihtiyatlı politika bileşiminin sürdüğü baz senaryoda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korudu.

Kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında yayımlayacağı Enflasyon Raporu'nda tahminlerini değiştirmesini beklemediğini ifade etti.

Raporda, koşulların elverişli olması halinde efektif fonlama maliyetinin eylül ayından itibaren politika faizine kademeli olarak yaklaşacağı ve yıl sonunda yüzde 36 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.