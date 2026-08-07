BDDK'den yatırım araçlarına yeni çerçeve: Bireysel limitlerde kurallar sil baştan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinin fon yönetimine ilişkin kuralları sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeyle fonların değerlendirilebileceği yatırım araçları sınırlandırılırken, yüksek tutarlı sözleşme limitleri güncellendi ve risk yoğunlaşmasını önlemeye yönelik yeni adımlar atıldı.

BDDK'nin Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimata göre, tasarruf fon havuzları ile şirket hesaplarında biriken kaynakların daha güvenli ve kolay nakde çevrilebilecek varlıklarda değerlendirilmesi amaçlanıyor. Böylece riskli yatırım araçlarına yönelimin önüne geçilmesi hedefleniyor.

FONLAR SADECE BELİRLİ YATIRIM ARAÇLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni düzenlemeye göre tasarruf finansman şirketleri, söz konusu kaynakları yalnızca katılım bankalarında açılacak Türk Lirası cinsinden özel cari hesaplar veya katılma hesaplarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen altına dayalı olmayan Türk Lirası cinsinden yurtiçi kira sertifikalarında (sukuk) ya da risk değeri 1 veya 2 olan Türk Lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında değerlendirebilecek.

Hem tasarruf fon havuzları hem de şirket hesapları için daha ihtiyatlı sınırlamalar getirildi.

NEMASIZ FONLARA VE YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERE YENİ SINIRLAR

BDDK, tasarruf fon havuzlarında getirisiz bekleyen tutarları da sınırlandırdı.

Buna göre günlük nemasız bakiye, şirketin bir önceki ay sonu itibarıyla hesaplanan tasarruf fon havuzunun binde 2'sini aşamayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin kapanış saatinden sonra havuza aktarılan tutarlar ise bir sonraki günün hesaplamasına dahil edilecek.

Yüksek tutarlı sözleşmelere ilişkin limitler de yukarı yönlü güncellendi. Buna göre yüksek tutarlı sözleşme limiti 2 milyon 509 bin 800 Türk Lirası'ndan 5 milyon Türk Lirası'na yükseltildi. Konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise limit 6 milyon 274 bin 500 Türk Lirası'ndan 12 milyon 500 bin Türk Lirası'na çıkarıldı.

YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERE YÜZDE 5 SINIRI

Yeni düzenleme kapsamında yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam büyüklüğünün, ilgili dönemdeki toplam sözleşme tutarına oranı yüzde 5 ile sınırlandırıldı.

Ancak 1 Ocak 2025'ten sonra kurulan şirketler için kademeli geçiş süreci uygulanacak. Buna göre söz konusu oran, 30 Haziran 2027'ye kadar yüzde 15, 1 Temmuz-31 Aralık 2027 döneminde ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

SÖZLEŞME ÜST LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

BDDK, risk yoğunlaşmasını önlemek amacıyla kişi ve risk grubu bazında yapılabilecek sözleşme sayılarını da sınırlandırdı.

Buna göre bir gerçek veya tüzel kişi, aynı tasarruf finansman şirketiyle en fazla bir taşıt ile bir konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmesi olmak üzere toplam iki sözleşme imzalayabilecek.

Ayrıca kişi veya risk grubu bazındaki sözleşme tutarı limitleri de artırıldı. Taşıt finansmanı için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin Türk Lirası'na, konut veya çatılı iş yeri finansmanı için ise 62 milyon 500 bin Türk Lirası'na yükseltildi.

Bir kişi veya aynı risk grubuna ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin Türk Lirası ile sınırlandırıldı.

YENİ DÜZENLEME 1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BDDK, şirketlerin yeni kurallara uyum sağlayabilmesi amacıyla geçiş süresi tanındığını bildirdi.

Yeni düzenlemelerin 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.