Cumhuriyet Gazetesi Logo
BDDK'den yatırım araçlarına yeni çerçeve: Bireysel limitlerde kurallar sil baştan

BDDK'den yatırım araçlarına yeni çerçeve: Bireysel limitlerde kurallar sil baştan

7.08.2026 17:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
BDDK'den yatırım araçlarına yeni çerçeve: Bireysel limitlerde kurallar sil baştan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tasarruf finansman şirketlerinin fon yönetimi ile sözleşme limitlerine yönelik kuralları sıkılaştırdı. Tasarruf havuzlarında biriken kaynakların riskini azaltmak ve nakde dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla yatırım araçlarını sınırlandıran kurum; yüksek tutarlı sözleşme limitlerini ve kişi bazlı üst sınırları güncelleyerek yeni dönem kurallarını belirledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinin fon yönetimine ilişkin kuralları sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeyle fonların değerlendirilebileceği yatırım araçları sınırlandırılırken, yüksek tutarlı sözleşme limitleri güncellendi ve risk yoğunlaşmasını önlemeye yönelik yeni adımlar atıldı.

BDDK'nin Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimata göre, tasarruf fon havuzları ile şirket hesaplarında biriken kaynakların daha güvenli ve kolay nakde çevrilebilecek varlıklarda değerlendirilmesi amaçlanıyor. Böylece riskli yatırım araçlarına yönelimin önüne geçilmesi hedefleniyor.

FONLAR SADECE BELİRLİ YATIRIM ARAÇLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni düzenlemeye göre tasarruf finansman şirketleri, söz konusu kaynakları yalnızca katılım bankalarında açılacak Türk Lirası cinsinden özel cari hesaplar veya katılma hesaplarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen altına dayalı olmayan Türk Lirası cinsinden yurtiçi kira sertifikalarında (sukuk) ya da risk değeri 1 veya 2 olan Türk Lirası cinsinden katılım esaslı yatırım fonlarında değerlendirebilecek.

Hem tasarruf fon havuzları hem de şirket hesapları için daha ihtiyatlı sınırlamalar getirildi.

NEMASIZ FONLARA VE YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERE YENİ SINIRLAR

BDDK, tasarruf fon havuzlarında getirisiz bekleyen tutarları da sınırlandırdı.

Buna göre günlük nemasız bakiye, şirketin bir önceki ay sonu itibarıyla hesaplanan tasarruf fon havuzunun binde 2'sini aşamayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin kapanış saatinden sonra havuza aktarılan tutarlar ise bir sonraki günün hesaplamasına dahil edilecek.

Yüksek tutarlı sözleşmelere ilişkin limitler de yukarı yönlü güncellendi. Buna göre yüksek tutarlı sözleşme limiti 2 milyon 509 bin 800 Türk Lirası'ndan 5 milyon Türk Lirası'na yükseltildi. Konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmelerinde ise limit 6 milyon 274 bin 500 Türk Lirası'ndan 12 milyon 500 bin Türk Lirası'na çıkarıldı.

YÜKSEK TUTARLI SÖZLEŞMELERE YÜZDE 5 SINIRI

Yeni düzenleme kapsamında yüksek tutarlı sözleşmelerin toplam büyüklüğünün, ilgili dönemdeki toplam sözleşme tutarına oranı yüzde 5 ile sınırlandırıldı.

Ancak 1 Ocak 2025'ten sonra kurulan şirketler için kademeli geçiş süreci uygulanacak. Buna göre söz konusu oran, 30 Haziran 2027'ye kadar yüzde 15, 1 Temmuz-31 Aralık 2027 döneminde ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

SÖZLEŞME ÜST LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

BDDK, risk yoğunlaşmasını önlemek amacıyla kişi ve risk grubu bazında yapılabilecek sözleşme sayılarını da sınırlandırdı.

Buna göre bir gerçek veya tüzel kişi, aynı tasarruf finansman şirketiyle en fazla bir taşıt ile bir konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmesi olmak üzere toplam iki sözleşme imzalayabilecek.

Ayrıca kişi veya risk grubu bazındaki sözleşme tutarı limitleri de artırıldı. Taşıt finansmanı için azami sözleşme tutarı 6 milyon 250 bin Türk Lirası'na, konut veya çatılı iş yeri finansmanı için ise 62 milyon 500 bin Türk Lirası'na yükseltildi.

Bir kişi veya aynı risk grubuna ait tüm sözleşmelerin toplam tutarı da 62 milyon 500 bin Türk Lirası ile sınırlandırıldı.

YENİ DÜZENLEME 1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BDDK, şirketlerin yeni kurallara uyum sağlayabilmesi amacıyla geçiş süresi tanındığını bildirdi.

Yeni düzenlemelerin 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

İlgili Konular: #BDDK #Tasarruf

İlgili Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı: Altın ve gümüş fiyatları uçuşa geçti
Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı: Altın ve gümüş fiyatları uçuşa geçti ABD'de temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin sürpriz şekilde gerilemesiyle birlikte değerli metallerde sert yükselişler kaydedildi. Zayıf gelen veri sonrası piyasalarda faiz artışı beklentileri zayıflarken, ons altın ve gümüş fiyatları hızla tırmanışa geçti; uluslararası finans kuruluşları ise orta ve uzun vadeli güçlü yükseliş beklentilerini korumaya devam etti.
Fed Başkanı'ndan piyasaları sarsacak mesaj: Enflasyon artarsa faiz artırımı yeniden masaya gelecek
Fed Başkanı'ndan piyasaları sarsacak mesaj: Enflasyon artarsa faiz artırımı yeniden masaya gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonda yükseliş yaşanması halinde eylül ayında faiz artışının gündeme gelebileceğine yönelik sinyalleri, piyasaları hareketlendirdi. Warsh'ın açıklamalarının ardından tahvil piyasalarında satış baskısı tırmanırken, yatırımcılar net yönlendirmeler almak için gelecek enflasyon verilerine ve yaklaşan Jackson Hole sempozyumuna kilitlendi.
Tarihi borsa çöküşü: 'Kaybedenler Kulübü' siyasi parti kuruyor!
Tarihi borsa çöküşü: 'Kaybedenler Kulübü' siyasi parti kuruyor! Borsada yaşanan tarihi değer kayıpları ve sert satış dalgası, bireysel yatırımcıları benzeri görülmemiş bir eyleme itti. Kaldıraçlı işlemler nedeniyle yüz binlerce hesap tek günde sıfırlanırken, büyük kayıplar yaşayan ve kendilerini "kumarhane piyasasının mağdurları" olarak tanımlayan küçük yatırımcılar, o ülkede haklarını siyasette arama kararı aldı.