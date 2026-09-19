Cumhuriyet Gazetesi Logo
BDDK, İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini kaldırdı

BDDK, İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini kaldırdı

19.09.2026 10:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
BDDK, İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Bank Mellat'ın İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Image

Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BDDK'nin ilgili kararına gerekçe olarak sunulan Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının b bendi, bir bankanın faaliyetini sürdürmesinin ''mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin'' ortaya çıkması halinde BDDK’ye faaliyet iznini kaldırma veya bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devretme yetkisi veriyor.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

ABD Hazine Bakanlığı, Bank Mellat’ı 2007’de İran'ın nükleer programıyla bağlantılı kuruluşlara mali hizmet sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına almıştı. Banka halen ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor. 

Bank Mellat'a 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de faaliyet izni verilmiş, bu kapsamda İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 16 Nisan 1982’de faaliyete başlamıştı.

İlgili Konular: #Yaptırım #BDDK #Bank Mellat

İlgili Haberler

Akaryakıt devi Türkiye'deki istasyonlarını devrediyor: ABD yaptırım uygulayacağını açıklamıştı
Akaryakıt devi Türkiye'deki istasyonlarını devrediyor: ABD yaptırım uygulayacağını açıklamıştı Rus petrol devi Lukoil, Türkiye dahil beş ülkedeki akaryakıt istasyonlarını el değiştiriyor. Satış süreci ilgili kurumların onayıyla tamamlanacak.
ABD yaptırımları Küba’yı sıkıştırdı: 7 binden fazla konteyner limanlarda bekletiliyor
ABD yaptırımları Küba’yı sıkıştırdı: 7 binden fazla konteyner limanlarda bekletiliyor Küba hükümeti, ABD'nin uyguladığı ekonomik ambargo nedeniyle ülkeye gönderilmesi planlanan ticari malları taşıyan 7 binden fazla konteynerin uluslararası limanlarda bloke edildiğini ya da sevkıyatının geciktirildiğini açıkladı.
Tahran’dan dünyaya çağrı: ABD yaptırımlarını uygulamayın
Tahran’dan dünyaya çağrı: ABD yaptırımlarını uygulamayın İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yeni yaptırımlarını “yasa dışı” ve “ekonomik terörizm” şeklinde niteleyerek, dünyaya Washington’ın tek taraflı yaptırımlarını uygulamama çağrısı yaptı.