BDDK, İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BDDK'nin ilgili kararına gerekçe olarak sunulan Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının b bendi, bir bankanın faaliyetini sürdürmesinin ''mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin'' ortaya çıkması halinde BDDK’ye faaliyet iznini kaldırma veya bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devretme yetkisi veriyor.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

ABD Hazine Bakanlığı, Bank Mellat’ı 2007’de İran'ın nükleer programıyla bağlantılı kuruluşlara mali hizmet sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına almıştı. Banka halen ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Bank Mellat'a 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de faaliyet izni verilmiş, bu kapsamda İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 16 Nisan 1982’de faaliyete başlamıştı.