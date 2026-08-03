BDDK onay verdi, satış tamamlandı: 125 yıllık Türk bankası ABD'lilere satıldı

Kökleri 1901 yılına uzanan Turkish Bank A.Ş.'de devir süreci tamamlandı. Bankanın yüzde 99,31 oranındaki hissesi, ABD merkezli Freedom Holding Corp. iştirakine devredilirken, genel kurul kararıyla bankanın ticari unvanı da Freedom Bank A.Ş. olarak değiştirildi.

HİSSE DEVRİ TAMAMLANDI

Özyol Holding A.Ş. ile National Bank of Kuwait'in sahip olduğu hisselerin devri, 31 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlandı.

Devir işleminin ardından gerçekleştirilen genel kurulda bankanın ticari unvanının Freedom Bank A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verildi. Kararın ardından gerekli Ticaret Sicili başvurusu yapıldı.

YÖNETİM KADROSU YENİLENDİ

Genel kurulda bankanın üst yönetimi de yeniden şekillendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Vladimir Pochekuev seçilirken, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevine Hikmet Cenk Eynehan atandı.

BDDK VE REKABET KURUMU ONAYI ALINDI

Hisse devri için gerekli olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onayları 1 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı.

Yasal izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD merkezli Freedom Holding Corp., Türkiye finans sektörüne "Freedom Bank" markasıyla giriş yapmış oldu.