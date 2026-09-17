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Beklenen oldu! Akaryakıtta tarihi eşik: Motorin 100 lirayı aştı

Beklenen oldu! Akaryakıtta tarihi eşik: Motorin 100 lirayı aştı

17.09.2026 00:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beklenen oldu! Akaryakıtta tarihi eşik: Motorin 100 lirayı aştı

Motorinin litresine yapılan 4 lira 68 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Son üç günde toplam 11 lira 37 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıktı.
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Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıktı. İstanbul’daki Opet istasyonlarında motorinin litre fiyatı 102 lira 2 kuruşa kadar yükseldi.

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