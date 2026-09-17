Beklenen oldu! Akaryakıtta tarihi eşik: Motorin 100 lirayı aştı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıktı.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıktı. İstanbul’daki Opet istasyonlarında motorinin litre fiyatı 102 lira 2 kuruşa kadar yükseldi.