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Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek
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Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

10.08.2026 10:27:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel piyasa koşulları akaryakıt maliyetlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Vergi ayarlamaları sayesinde maliyet artışının bir kısmı üstlenilse de benzinin litre fiyatında pompa tabelalarına yansıyacak yeni bir zam bekleniyor.

Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, benzine yeni bir zam bekleniyor.

Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL zam yapılması bekleniyor. Zam tutarının 1,56 TL'sinin pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

Zamlı fiyatların 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

Peki, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 68,36 TL

Motorin: 80,04 TL

LPG: 33,79 TL

Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 68,21 TL

Motorin: 79,90 TL

LPG: 33,19 TL

Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

ANKARA

Benzin: 69,32 TL

Motorin: 81,16 TL

LPG: 33,89 TL

Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

İZMİR

Benzin: 69,62 TL

Motorin: 81,44 TL

LPG: 33,79 TL

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