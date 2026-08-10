Benzin fiyatlarına büyük zam yolda: Tabelalar gece yarısı değişecek

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken, benzine yeni bir zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren 2,08 TL zam yapılması bekleniyor. Zam tutarının 1,56 TL'sinin pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Zamlı fiyatların 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Peki, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin: 68,36 TL Motorin: 80,04 TL LPG: 33,79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin: 68,21 TL Motorin: 79,90 TL LPG: 33,19 TL

ANKARA Benzin: 69,32 TL Motorin: 81,16 TL LPG: 33,89 TL