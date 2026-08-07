Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

Küresel petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?" sorularına yanıt ararken, benzin fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.