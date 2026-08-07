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Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...
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Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

7.08.2026 10:10:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken benzinde yeni bir fiyat artışı gündeme geldi. Dün hesaplanan maliyet düşüşünün tamamı ÖTV ayarlamasına aktarıldığı için pompa fiyatlarına yansımazken, yaklaşan yeni zammın bir kısmının eşel mobil sistemi kapsamında vergiden karşılanarak tabelalara daha sınırlı yansıtılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

Küresel petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?" sorularına yanıt ararken, benzin fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,43 TL zam yapılması bekleniyor. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında artışın yüzde 25'inin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanması nedeniyle pompa fiyatlarına yaklaşık 1,06 TL zam olarak yansıması öngörülüyor.

Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

4,35 TL'LİK İNDİRİM POMPAYA YANSIMADI

Cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL'lik benzin indirimi ise sürücülere yansımadı.

Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılandığı için pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 67.24 TL

Motorin: 80.01 TL

LPG: 33.79 TL

Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 67.08 TL

Motorin: 79.87 TL

LPG: 33.19 TL

Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.20 TL

Motorin: 81.14 TL

LPG: 33.89 TL

Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.50 TL

Motorin: 81.41 TL

LPG: 33.79 TL

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