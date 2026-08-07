Benzin fiyatlarına yeni zam yolda: Dünkü indirim tabelalara yansımamıştı...

Küresel petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri, "Benzin litre fiyatı ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?" sorularına yanıt ararken, benzin fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,43 TL zam yapılması bekleniyor. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında artışın yüzde 25'inin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanması nedeniyle pompa fiyatlarına yaklaşık 1,06 TL zam olarak yansıması öngörülüyor.
4,35 TL'LİK İNDİRİM POMPAYA YANSIMADI
Cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL'lik benzin indirimi ise sürücülere yansımadı.
Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılandığı için pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 67.24 TL
Motorin: 80.01 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 67.08 TL
Motorin: 79.87 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 68.20 TL
Motorin: 81.14 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 68.50 TL
Motorin: 81.41 TL
LPG: 33.79 TL