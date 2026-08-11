Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel petrol piyasalarında fiyatların yükselmesine neden olurken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni zam beklentisi oluştu.
Brent petrolün varil fiyatı 87-88 dolar seviyesine yükselirken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 82 dolar bandına çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
BENZİNE 2 TL, MOTORİNE 6,85 TL ZAM BEKLENTİSİ
Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Zam gereksiniminin yaklaşık yüzde 25'inin ÖTV artışıyla karşılanması, kalan tutarın ise pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
Buna göre benzinde yaklaşık 2 TL, motorinde ise 6,85 TL zam yapılması öngörülüyor. Zamların pompa fiyatlarına yansıyacak kısmının benzinde 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olması bekleniyor.
MOTORİN 90 TL'YE YAKLAŞACAK
Söz konusu zam gerçekleşirse motorin fiyatı 90 TL seviyesine yaklaşacak. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 69,92 TL
Motorin: 80,07 TL
LPG: 33,79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 69,77 TL
Motorin: 79,93 TL
LPG: 33,19 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 70,89 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 71,17 TL
Motorin: 81,46 TL
LPG: 33,79 TL