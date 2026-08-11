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Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek
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Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

11.08.2026 10:14:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve küresel ham petrol fiyatlarındaki tırmanış, yurtiçinde akaryakıt maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdı. Yükselen maliyetlerin bir kısmının vergi ayarlamasıyla göğüslenmesi planlansa da kalan tutarın doğrudan tabelalara yansımasıyla benzin ve motorinde yeni zamlar bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik, küresel petrol piyasalarında fiyatların yükselmesine neden olurken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni zam beklentisi oluştu.

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

Brent petrolün varil fiyatı 87-88 dolar seviyesine yükselirken, ABD Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 82 dolar bandına çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

BENZİNE 2 TL, MOTORİNE 6,85 TL ZAM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Zam gereksiniminin yaklaşık yüzde 25'inin ÖTV artışıyla karşılanması, kalan tutarın ise pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

Buna göre benzinde yaklaşık 2 TL, motorinde ise 6,85 TL zam yapılması öngörülüyor. Zamların pompa fiyatlarına yansıyacak kısmının benzinde 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olması bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

MOTORİN 90 TL'YE YAKLAŞACAK

Söz konusu zam gerçekleşirse motorin fiyatı 90 TL seviyesine yaklaşacak. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmelerin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 69,92 TL

Motorin: 80,07 TL

LPG: 33,79 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 69,77 TL

Motorin: 79,93 TL

LPG: 33,19 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70,89 TL

Motorin: 81,19 TL

LPG: 33,89 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71,17 TL

Motorin: 81,46 TL

LPG: 33,79 TL

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