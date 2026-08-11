Benzin ve motorin fiyatlarına dev zam yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

BENZİNE 2 TL, MOTORİNE 6,85 TL ZAM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Zam gereksiniminin yaklaşık yüzde 25'inin ÖTV artışıyla karşılanması, kalan tutarın ise pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.