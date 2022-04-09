Benzin ve motorinde güncel fiyatlar
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmaların belirleyici olduğu benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. İşte 9 Nisan benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
NTV'nin haberine göre, dün 100 dolar seviyesinin altını gören Brent Petrol fiyatı, 9 Nisan 2022 sabahında 102 dolar seviyesinde yer alıyor.
Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısı itibarıyla bir değişim gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
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