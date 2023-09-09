Benzin ve motorine zam var mı? 9 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:49

Güncelleme: 09.09.2023 - 09:49

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.

16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

Motorine sırasıyla 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk, 28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruşluk, 1 Ağustos'ta ise 1 lira 7 kuruşluk, 11 Ağustos'ta 1 lira 80 kuruşluk zamlar yapılmıştı.

Son olarak 18 Ağustos'ta 1 lira 52 kuruş indirim yapılırken 22 Ağustos'ta 1 lira daha zam yapılmıştı.

Benzine 25 Temmuz'da 2 liralık, 16 Ağustos'ta 1 lira 55 kuruşluk zam daha yapıldı. Son olarak ise 31 Ağustos'ta 97 kuruş, 1 Eylül'de 99 kuruş indirim yapıldı.

5 Eylül'de ise LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 15 lira 98 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 30 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul

Benzinin litre fiyatı: 36,64 TL

Motorin litre fiyatı: 37,76 TL

LPG'nin litre fiyatı: 17,20 TL

Ankara

Benzinin litre fiyatı: 37,18 TL

Motorin litre fiyatı: 38,45 TL

LPG'nin litre fiyatı: 17,69 TL

İzmir

Benzinin litre fiyatı: 37,24 TL

Motorin litre fiyatı: 38,40 TL

LPG'nin litre fiyatı: 17,40 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.