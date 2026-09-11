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Benzine dev zam! 11 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL?

Benzine dev zam! 11 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL?

11.09.2026 09:46:00
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Haber Merkezi
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Benzine dev zam! 11 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL?

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken sürücülerin gözü benzin, motorin ve LPG tabelalarına çevrildi. Peki, Benzin ve motorin kaç TL?

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin yanı sıra vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarına yansıyor. Peki, Benzin ve motorin kaç TL?

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BENZİNE KAÇ TL ZAM GELECEK?

Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini artırmasıyla Brent petrol 110 dolara yaklaştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel piyasalardaki bu tırmanışın ardından 12 Eylül 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,95 TL zam yapılması bekleniyor.

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11 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 76,92

Motorin: 88,89

LPG: 34,99

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 76,78

Motorin: 88,75

LPG: 34,39

Ankara

Benzin: 77,89

Motorin: 90,02

LPG: 35,09

İzmir

Benzin: 78,17

Motorin: 90,29

LPG: 34,99

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