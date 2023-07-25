Benzine dev zam pompaya yansıdı! 25 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:11

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:32

Mehmet Şimşek’in hazine ve maliye bakanı olması sonrasında ekonomide yaşanan politika değişikliğinin yansımalarına bir yenisi eklendi.

15 Temmuz 2023 tarihli ve 7390 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 5 TL artırılırken benzine bir zam daha geliyor.

21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.

Benzinin litre fiyatı 25 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL artış gerçekleşti. Fiyatlar pompaya yansıtıldı.

Daha önce zam yapılan motorinde ise fiyatlar sabit kaldı.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 82,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,03 dolardan alıcı buldu.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 33.92

Benzinin litresi 36.05

Ankara

Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 36.53

İzmir

Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 36.64

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.